Tragická smrt horolezce Roubínka: Šerpa Kolouchové jako posel české smrti!
Když vloni v červenci padala z hory Nanga Parbat Češka Klára Kolouchová (†46), jediný, kdo ji slyšel, byl respektovaný šerpa Taraman Tamang, který ji provázel
Ten samý chlapík byl nepřímo i u tragédie Davida Roubínka (†38), jehož při výstupu na sedmitisícovku Makalu II postihl ve třetím výškovém táboře otok plic. Právě odtud se Taraman vydal ve stejnou dobu na monumentální Makalu (8481 metru)! „Moje oblíbená hora,“ napsal šerpa na Instagram po zdolání jejího vrcholu.
Roubínka se snažili zachránit tři jeho parťáci. S vypjetím všech sil ho dokázali snést o 200 výškových metrů níže, podávali mu kyslík a léky, pak ale vydechl naposledy. I přes smrt Davida, jehož tělo zatím nebylo vyzvednuto, ve výstupu pokračují další čtyři jeho kolegové.