Cibulková o vztahu s Hantuchovou: Žádné kamarádky, ale...
Spojovala je láska k tenisu, ale také národnost. Slovenky Dominika Cibulková (36) a Daniela Hantuchová (43) patří k nejznámějším tenistkám u našich východních sousedů. Šeptalo se ale o tom, že vztah mezi nimi nebyl nejlepší...
Nyní Dominika Cibulková vnesla do letitých spekulací jasno a otevřeně promluvila o tom, jak to mezi dvěma největšími slovenskými hvězdami na okruhu vlastně fungovalo. V rozhovoru pro web tenisovysvet.sk přiznala, že o nějakém vřelém přátelství nemohla být řeč.
„Většinu svého profesionálního života jsme měly každá svůj tým, se kterým jsme trávily většinu času. Netvrdím, že jsme si navzájem nefandily, ale kamarádky jsme nebyly. Spíše rivalky. Když jsme se setkaly v reprezentaci, tak jsme se respektovaly jako fedcupové týmové spoluhráčky. Ale to byl asi jediný týden v roce, kdy jsme spolu trávily více času a navzájem trochu více komunikovaly,“ svěřila se Cibulková, která se proti Hantuchové postavila na kurtu pětkrát a ani jednou nevyhrála.
Podle sedminásobné vítězky turnajů WTA byl jejich chladnější vztah dán i dobou a tvrdou výchovou. Při porovnání s mladší generací slovenských hráček vidí obrovský rozdíl. Tehdejší generace prý zkrátka musela mít ostré lokty. „Od mala jsme byly trenéry vedené k tomu, abychom si hleděly jen toho svého. Partu starších hráček tvořily větší individuality, které k sobě byly tvrdší a měly hrubší kůži. Na druhou stranu vím, že holky z mladší generace jsou kamarádky doteď,“ dodala Dominika.
Přesto se našel úsměvný moment, kdy obě slovenské rivalky dokázaly najít společnou řeč. A to ve chvíli, kdy se je reprezentační kapitán Matej Lipták pokusil tak trochu »násilím« stmelit.
„Dělal to opravdu fantasticky. Už v prvním domácím zápase po svém nástupu na post kapitána jako první nařídil, abychom všechny bydlely v jednom hotelu. Chtěl, abychom budovaly kolektiv a byly více spolu. Abychom spolu chodily na snídaně a večeře. Abychom se navzájem spolu bavily a tím i lépe poznaly,“ zavzpomínala vítězka Turnaje mistryň z roku 2016. Jeho plán se ale se zlou potázal.
„Pamatuji si, jak jsme s Danielou hned zareagovaly: To nemyslíte vážně! Celý rok spíme po hotelech a těšíme se, kdy už budeme spát doma ve vlastní posteli,‘“ přiblížila tehdejší situaci s tím, že mladší holky s tím naopak neměly vůbec žádný problém.
O tom, že vztahy mezi oběma tenistkami skutečně občas zaskřípaly, si fanoušci štěbetali minimálně od roku 2017. Daniela Hantuchová tehdy pořádala svou velkolepou rozlučku s kariérou v rámci akce Tennis Champions. Vše tenkrát odstartoval nevinný dotaz jednoho z fanoušků na Instagramu. Postěžoval si, že se během události nemohl dostat k tribuně, kde se Cibulková nacházela, aby si od ní nechal podepsat diář. Její tehdejší reakce rozjela obrovskou vlnu spekulací. „Nebyli jsme vítáni,“ odepsala tehdy stručně fanouškovi na sociální síti.