Smutek v NBA: Bývalého parťáka Veselého zabila zákeřná nemoc
Osm měsíců se pral jako lev. Bývalá hvězda NBA a někdejší spoluhráč Jana Veselého (36) Jason Collins bojoval s agresivním nádorem na mozku. V úterý jeho rodina oznámila smutnou zprávu. Rodák z Kalifornie nemoci podlehl...
Americký basketbalista Jason Collins, který jako první sportovec v jednom ze čtyř hlavních severoamerických kolektivních odvětví oznámil, že je gay, zemřel v 47 letech. Jeho rodina oznámila, že po osmiměsíčním boji podlehl agresivnímu nádoru mozku.
Defenzivní specialista odehrál v NBA za šest různých týmů 13 sezon, většinu z více než 800 utkání si připsal za New Jersey. Že je gay, oznámil na konci sezony 2012/13, v té následující ukončil kariéru. Podporu mu tehdy vyjádřil i jeho bývalý spoluhráč Jan Veselý, se kterým hrával za Washington Wizards.
Minulý týden Collins jako první obdržel ocenění Bill Walton Global Champion Award. Kvůli nemoci ji za něj převzal jeho bratr James, který dříve rovněž působil v NBA.