Vstupenky na MS před soudem: Čachry s kategoriemi
Měli jste být těmi šťastnými, kteří v kapse hřejí lístky na nadcházející světový šampionát v Americe? Radost se rychle mění v pachuť podrazu. Fotbalová asociace FIFA totiž rozjela hru na škatulata a bez varování fanouškům mění sedadla pod rukama. Celý kolotoč podivných přesunů už doputoval až před kalifornské soudy.
Generální prokurátor Kalifornie Rob Bonta si na praktiky mocné federace posvítil a zahájil oficiální šetření. Jádrem pudla jsou čtyři cenové kategorie, které si lidé během podzimu a zimy pečlivě vybírali podle barevných map stadionů. Standardní proces, na který jsme zvyklí z koncertů i zápasů v Česku, se ale v rukou FIFA proměnil v nákup zajíce v pytli.
Scénář je u mnoha fanoušků stejný: po kontrolním přihlášení do systému s úžasem zjistili, že jejich místo už nepatří do první kategorie, za kterou zaplatili hříšné peníze, ale spadlo o úroveň níž. Paradoxně si polepšili někteří diváci na Levi’s Stadium v Santa Claře, kde se čeká slabší fotbal, ale i tato nepředvídatelnost prokurátora Bontu zvedla ze židle.
Bonta teď po FIFA tvrdě požaduje:
Kompletní historii map všech stadionů.
Záznamy o tom, co přesně kupující viděli na obrazovkách.
Seznam všech „postižených“ diváků a jasné vysvětlení, proč k čachrům došlo.
Důkazy o tom, jak FIFA hodlá kompenzovat ty, kteří si pohoršili.
FIFA se pokusila situaci uklidnit prohlášením, které však pro mnohé zní spíše jako výsměch. „Orientační mapy kategorií měly fanouškům pomoci pochopit, kde by se v rámci stadionu mohla nacházet jejich místa. Tyto mapy byly navrženy tak, aby poskytovaly spíše vodítko než přesné rozložení sedadel, a odrážejí celkový rozsah každé kategorie vstupenek na stadionu,“ vydala upřesnění minulý měsíc.
Své záda se federace snaží krýt i v obchodních podmínkách, kde v záplavě drobného písma stojí: „Držitel vstupenky bere na vědomí, že oddělení FIFA Ticketing nebo příslušné orgány stadionu mohou určit a změnit umístění sedadla pro danou vstupenku kdykoli, a to i po zakoupení vstupenky a v den zápasu.“
Jenže v Kalifornii se na »malé písmo pod čarou« nehraje. „Podniky a organizace nemohou obhajovat své praktiky tím, že se spoléhají na drobné písmo nebo podmínky uvedené pod čarou, které by rozumný spotřebitel pravděpodobně nečetl nebo jim neporozuměl,“ vzkázal prokurátor Bonta FIFA jasně.