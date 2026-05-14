Kam s Chorým a s Douděrou? Vysoká hra o miliony!
Jsou z nich odpadlíci, ale ne fotbaloví ztroskotanci. Chorý a Douděra, dva reprezentanti, kteří v Edenu po červených kartách v derby letěli přes palubu, mají plné hlavy toho, co s nimi bude. Slavia taky. Jde o desítky milionů!
Oficiálně byli přeřazeni do béčka, ale s tím netrénují. „Připravují se individuálně, jejich budoucnost se řeší,“ říká stroze mluvčí klubu Michal Býček první a poslední větu na toto téma. Ve čtvrtek vyfasují za vyloučení v derby tresty disciplinárky, a i kdyby nebyly dlouhé (béčku zbývají dva zápasy do konce sezony), nečeká se, že by za něj hráli.
Rok a dva
Tomáš Chorý (31) má smlouvu ještě na rok, navíc patří k nejlépe vydělávajícím, spekuluje se o platu 1,2 milionu měsíčně. Tyhle prachy – a v opačném gardu pokuty za jejich prohřešky – jsou ve vzduchu. David Douděra (27) má kontrakt ještě na dva roky.
„Už nikdy za Slavii nenastoupí, můžou si hledat nové angažmá,“ prohlásil šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Slavia je bude chtít prodat. Ideálně mimo českou ligu. Cena Chorého byla (před vyhazovem z áčka) podle Transfermarktu 75 milionů, Douděry 100 milionů. Teď ztratili na ceně, z toho pro Slavii kouká prodělek; hraje se o to, jak vysoký.