ČT se chystá do Švýcarska: Nováčka místo Voráčka
Na druhý vrchol hokejové sezony se svědomitě připravuje taky štáb České televize. Podobně jako Rulíkův tým vsadí na mistrovství světa ve Švýcarsku na neokoukanou tvář.
Bývalého kapitána nároďáku Jakuba Voráčka (36), který se stal při MS 2024 v Praze zlatým hlasem a sehrané duo s šéfkomentátorem ČT Robertem Zárubou (58) vytvořil i na letošní olympiádě v Miláně, nahradí Jan Procházka (44). Někdejší reprezentační videokouč a pravá ruka trenéra Hadamczika bude u mikrofonu na velké akci nováčkem.
„Už jsem to říkal mnohokrát. O Kubovi uvažujeme vždycky, ale jeho MS mimo Prahu, extraliga atd. úplně neláká – a protože toho má hodně, vždycky dopředu hlásí, že do »tohohle« se mu nechce,“ usmál se nad vytíženým »Vorazem« Záruba. Jedním dechem dodal, že Procházka bude ve Švýcarsku spíš jako expert přestávkového studia.
KOMENTÁTOŘI
- Fribourg: Záruba, Zamazal
- Curych: Jílek, Dimitrov
EXPERTI
- Fribourg: Antoš, Procházka
- Curych: Pospíšil, Hubáček