Přestřelka Záruby s jeho milovanou Norou: Lásko, zůstávám v Itálii!
Co se škádlívá, to se rádo mívá. Přesně v tomto duchu se na sociální síti X rozhořelo rozkošné cukrování mezi komentátorem Robertem Zárubou (58) a jeho láskou Norou Fridrichovou (48).
Byla to právě populární rusovláska, kdo zažehl plamínek popichování. „Ze života sporťákovy ženy: Počkej, tys vážně NEVIDĚLA naše utkání s Kanadou?“ zveřejnila drobeček jejich konverzace. Ne, Roberte, investigativní novináři a mámy od rodiny na olympiádu nemají čas...
„Natáčela jsem a pak vyzvedávala děti na angličtině. Kde je komentátorská hvězda, musí být i její technické zázemí,“ vysvětlila vtipně Nora. Když k ní pak z Milána doletěla fotka vysmátého »Boba« s jeho imrvére napumpovaným parťákem Voráčkem, rýpla si: „Mám pro tebe seznam úkolů, co na tebe čekají doma.“ Reakce z italského chrámu módy od jejího muže byla okamžitá: „Zůstávám v Itálii.“ Tak arrivederci!