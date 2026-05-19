Češi po smrti horolezce Roubínka (†38): Zdolali Makalu, ale...
Mělo to být velkolepé oslavné připomenutí. Před padesáti lety dobyl himálajské Makalu český horolezec Karel Schubert. Místo triumfu se však v mrazivých výšinách jen oživily vzpomínky na dávnou tragédii. Schubert totiž tehdy při sestupu zahynul a historie se opakovala. I letošní česká expedice obětovala hoře jeden lidský život. Nakonec si ale připsala alespoň dílčí úspěch, který si vyžádal krutou daň.
Do stěny Makalu a Makalu II se původně chystalo hned deset členů výpravy. Čtyři nejzkušenější matadoři – Pavel Burda, Martin Ksandr, Pavel Paloncý a Markéta Peggy Marvanová – si vytyčili za cíl samotný hlavní vrchol. Zbylá šestice horolezců měla v plánu zdolat o něco nižší Makalu II.
Na vedlejším vrcholu panovaly zpočátku přijatelnější podmínky, a tak se tam většina české výpravy vydala na zteč dříve. Přes náročné aklimatizační výstupy se probojovali až do třetího výškového tábora a hned následující den plánovali zaútočit na vrchol. Pak ale zasáhl osud. „Poté, co tam přespali, David onemocněl. Spolulezci výstup vzdali a snažili se ho snést dolů z výšky 7400 m," popsal kritické chvíle ředitel společnosti I AM Treks. Davida Roubínka se už bohužel zachránit nepodařilo. Zemřel přímo na hoře na výškový otok plic.
Zbylí a hluboce otřesení členové výpravy se stáhli a expedici přerušili. Pár z nich se však z tragické ztráty kamaráda nakonec oklepalo a odmítli nechat horu vyhrát. Ačkoliv udělali kompromis a vzdali pokus o hlavní vrchol, pokusili se krutou horu ukonejšit a uctít Davidovu památku tím, že zdolají alespoň Makalu II.
Spolek Expedition Club, který celou expedici zajišťoval, tak nakonec do Česka přinesl i dobré zprávy. „Tohle je pro Davida! Martin Ksandr a Petr Kadaňka úspěšně zdolali Kanchungtse aneb Makalu II 7 678 m n. m. O podmínkách a náročnosti se bohužel nemusíme vůbec bavit. Respekt jejich výkonu a vůli jít dál. Oba jsou už v pořádku v BC. Až si kluci odpočinou a vstřebají to, tak nám jistojistě řeknou více," zveřejnila agentura na svém profilu.
Zbytek elitní sestavy ale na svůj vysněný cíl nedosáhl. „Letos jsme s Pavlem byli slabí a náš stan jsme nedostali ani do kempu 3. Víme, že prostě to zase bude lepší, takže se z toho nehroutíme. Přemohla nás nějaká viróza a netáhlo nám to...," svěřila se s detaily Marvanová. Dvojici českých horolezců se však náhradní plán povedl a Makalu II úspěšně vylezla. „Makalu I jsme nechali dále v našich snech. Makalu II bylo dobyto části naší české expedice na počest kamaráda Davida. S Pavlem jsme jen přihlíželi zespodu a gratulujeme Martinu Ksandrovi a Petrovi Kadankovi," dodala na adresu úspěšných lezců Marvanová.