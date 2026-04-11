Bývalý reprezentant Tlustý o drsňákovi Gudasovi: Konec v NHL!

Autor: rau
Radko Gudas prý v NHL končí.

Poslední léta sice sekal latinu, stačil ale měsíc, a reputace hokejové mlátičky Radko Gudase (35) šla do kopru. Z charismatického vůdce Anaheimu se po hrůzném faulu kolenem na Matthewse stal vyvrhel číslo jedna. NHL se ho chystá vyhostit.

Během pár týdnů český pořízek zrakvil kanadskou legendu Crosbyho a modlu z Toronta Matthewse, jemuž dokonce ukončil sezonu. Nic horšího se mistrovi světa z roku 2024 v posledním roce kontraktu s Ducks nemohlo stát.

O obnovení smlouvy po děsivém zákroku na šéfa Toronta údajně nemůže být řeč. Liga se k tvrďákovi, který se za faul omluvil i tím, že se nepochopitelně nechal zbít v dalším vzájemném zápase Domim, otočila zády.

Gudas i přes zranění čelil hněvu Toronta. Rukavice shazoval už po úvodním buly • nhl.com

A teď Sparta?

Natvrdo to v podcastu Mistři světa řekl bývalý útočník Jiří Tlustý. „Pro Radka je to konec kariéry v NHL. Hráči proti němu vystoupili, agent proti němu vystoupil a manažeři týmů se myslím shodli, že ho nikdo podepisovat už nebude,“ řekl. „Chtějí tyhle zákroky z hokeje vymýtit. Bylo to za hranou,“ dodal v podcastu střelec.

Neuvirth: Výmysl! 

NHL zákroky jako ten Gudasův odsuzuje. Radko to má tedy podle Tlustého za mořem spočítané. „Neuvi mi říkal, že takhle nějak to má Gudy i přetlumočené,“ tvrdil. Gólman a Radkův švagr Michal Neuvirth (38) se ale dušuje: „To si buď někdo vymyslel, nebo vytrhl z kontextu. Jestli to říkal pan Tlustý, tak to jsou jeho slova. Moje určitě ne,“ hněval se na webu tn.cz.

Mezi lety 2015 až 2019 byl »Gudy« disciplinárkou potrestán čtyřikrát. Celkem přišel o 21 zápasů a na pokutách zaplatil 15,5 milionu korun. S nynější situací je prý obeznámen.

Vrátí se po sezoně do Česka? Největší zájem má Sparta, kde léta tvrdil muziku jeho otec Leo.

Gudasovy hříchy v zámoří

roktrestdůvod
20153 zápasyzásah do hlavy Zibanejada
20166 zápasůnapadení Czarnika
201710 zápasůseknutí do hlavy Perreaulta
20192 zápasyvysokou hůl na Kučerova
20265 zápasůfaul kolenem na Matthewse

Víte, že… Gudasovi letos vyprší tříletá smlouva s Anaheimem, jež mu zaručovala 250 milionů korun.

Související články



Články odjinud