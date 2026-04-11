Bývalý reprezentant Tlustý o drsňákovi Gudasovi: Konec v NHL!
Poslední léta sice sekal latinu, stačil ale měsíc, a reputace hokejové mlátičky Radko Gudase (35) šla do kopru. Z charismatického vůdce Anaheimu se po hrůzném faulu kolenem na Matthewse stal vyvrhel číslo jedna. NHL se ho chystá vyhostit.
Během pár týdnů český pořízek zrakvil kanadskou legendu Crosbyho a modlu z Toronta Matthewse, jemuž dokonce ukončil sezonu. Nic horšího se mistrovi světa z roku 2024 v posledním roce kontraktu s Ducks nemohlo stát.
O obnovení smlouvy po děsivém zákroku na šéfa Toronta údajně nemůže být řeč. Liga se k tvrďákovi, který se za faul omluvil i tím, že se nepochopitelně nechal zbít v dalším vzájemném zápase Domim, otočila zády.
A teď Sparta?
Natvrdo to v podcastu Mistři světa řekl bývalý útočník Jiří Tlustý. „Pro Radka je to konec kariéry v NHL. Hráči proti němu vystoupili, agent proti němu vystoupil a manažeři týmů se myslím shodli, že ho nikdo podepisovat už nebude,“ řekl. „Chtějí tyhle zákroky z hokeje vymýtit. Bylo to za hranou,“ dodal v podcastu střelec.
Neuvirth: Výmysl!
NHL zákroky jako ten Gudasův odsuzuje. Radko to má tedy podle Tlustého za mořem spočítané. „Neuvi mi říkal, že takhle nějak to má Gudy i přetlumočené,“ tvrdil. Gólman a Radkův švagr Michal Neuvirth (38) se ale dušuje: „To si buď někdo vymyslel, nebo vytrhl z kontextu. Jestli to říkal pan Tlustý, tak to jsou jeho slova. Moje určitě ne,“ hněval se na webu tn.cz.
Mezi lety 2015 až 2019 byl »Gudy« disciplinárkou potrestán čtyřikrát. Celkem přišel o 21 zápasů a na pokutách zaplatil 15,5 milionu korun. S nynější situací je prý obeznámen.
Vrátí se po sezoně do Česka? Největší zájem má Sparta, kde léta tvrdil muziku jeho otec Leo.
Gudasovy hříchy v zámoří
|rok
|trest
|důvod
|2015
|3 zápasy
|zásah do hlavy Zibanejada
|2016
|6 zápasů
|napadení Czarnika
|2017
|10 zápasů
|seknutí do hlavy Perreaulta
|2019
|2 zápasy
|vysokou hůl na Kučerova
|2026
|5 zápasů
|faul kolenem na Matthewse
Víte, že… Gudasovi letos vyprší tříletá smlouva s Anaheimem, jež mu zaručovala 250 milionů korun.