Lechtivé tažení Arsenalu: Titul s holým zadkem

Arsenal byl po zisku titulu v euforii. Zápas ale přinesl humorný moment...

Fotbal tropí pikantní hlouposti a tahle je obzvlášť lechtivá. Odehrála se v duelu předposlední rundy anglické Premier League Arsenal – Burnley (1:0).

Londýnští »Gunners« to dotáhli po 22 letech k titulu s rozhodujícím náskokem 4 bodů na Manchester City a s nahým zadkem. Do slova i do písmene!

Axel Tuanzebe z Burnley přišlápnul trenky ležícímu Pierovi Hincapiemu (24) a obnažená jižní záda bývalého kolegy Schicka v Leverkusenu zazářila na Emirates Stadium. Ekvádorský bek se styděl, ale dámská část publika si přišla na své...

