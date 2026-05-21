Hertl bodoval a slaví první bod z ledu Colorada. Nečas na úvod finále konference mlčel
Hokejisté Vegas i díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále Západní konference NHL Colorado 4:2. Martin Nečas v dresu Avalanche ve středečním duelu nebodoval.
Střelecký účet utkání, hraného na ledě Colorada, otevřel až ve 33. minutě obránce Golden Knights Dylan Coghlan.
Vegas zdvojnásobilo vedení v čase 35:02, když po páté asistenci Hertla v letošních vyřazovacích bojích využil početní převahu Pavel Dorofejev. Pětadvacetiletý ruský hokejista dal v posledních čtyřech duelech šest branek, celkově jich má na svém kontě už deset a je aktuálně nejlepším kanonýrem play off.
„Zlatým Rytířům“ vyšel i nástup do třetí třetiny. Čtyřiadevadesát sekund po jejím startu se prosadil i druhý nejlepší střelec bojů o Stanleyův pohár, Brett Howden, jenž skóroval po deváté, a Vegas vedlo 3:0.
Jiskru naděje pro domácí Avalanche vykřesal na konci 46. minuty Valerij Ničuškin, jenž s hokejkou mezi nohami protečoval za brankovou čáru nahození z hole Rosse Coltona.
Na dostřel jedné branky se klub sídlící v Denveru dotáhl v čase 57:39, když přesilovku využil kapitán Gabriel Landeskog. Colorado v tu dobu hrálo i bez brankáře.
Jenže srovnat už se domácímu týmu nepodařilo a 45 sekund před závěrečnou sirénou stvrdil výsledek prvního finálového zápasu Západní konference na 4:2 Nic Dowd.
Martin Nečas strávil na ledě ze všech útočníků Avalanche nejvíce času, téměř 24 minut, měl tři střely na branku, ale také hodnocení minus 2.