Nečas překonal stovku a jeho Nikola: Nečekaná proměna!
Její kovboj poprvé v kariéře dosáhl na stobodovou metu. „Je to tam. Jsem pyšná,“ raduje se s Martinem Nečasem (27) i jeho kráska se zlatem v hrdle Nikola (27).
Milník svého drahého oslavila stylově. Změnou stylu! Ještě nedávno si sice libovala ve své dlouhé hřívě, ale teď se rozhodla pro proměnu. „Pro mě to bylo hořkosladké, protože jsem se v těch vlasech cítila dobře,“ přiznala Nikola, která před příjezdem do salónu měla původně jiné plány.
Nakonec se ale rozhodla příčesku zbavit. „Shodli jsme se s kadeřníkem, že mi to ty vlasy zatěžuje více, než by chtěl. A víc, než bych chtěla já,“ vysvětlila důvod, proč je znova krátkovlasá.
Ještě před návštěvou salónu stačila odstartovat sezonu opalování. Se zataženým bříškem jí to u bazénu slušelo náramně. „Zahájily jsme léto o něco dřív, neva?“ ptala se fanynek na Instagramu po boku kamarádky. Určitě neva!