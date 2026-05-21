A teď den volna! Jak zabít nudu?
Po divokém startu světového šampionátu můžou čeští hokejisté konečně vypnout. Brankáři ať třeba chytají lelky, útočníci střílejí ze vzduchovky a beci brání svůj čas na odpočinek. Nebo jsou tu tři tipy Blesku, jak ve volném dnešku a před sobotním derby se Slovenskem (od 16:20 na ČT sport) zabít nudu!
Pilovat oslabení!
Tohle není zábava, ale je potřeba jako sůl! Hra v početní nevýhodě se Rulíkovým hochům vůbec nevede: Před Italy měli jen 50% úspěšnost. Takže před klíčovými duely musejí na oslabení zamakat!
»Zlatý« golf
Při MS 2024 v Praze utíkali Pastrňák, Nečas a spol. na »green«. Letos už frčí golf na hotelu na tzv. patovacím koberci s jamkou na konci. A hřišť je ve Švýcarsku habaděj, jen ten »zlatý« rituál zopakovat!
Medvědi, či Einstein?
Symbolem Bernu, kde se Češi usídlili, je medvěd. »Bärengraben« láká davy turistů. Ti také neminou dům Alberta Einsteina (†76). Rulík by tam mohl zjistit, jak dojít k medailovému výsledku!