Kapitán burcoval kabinu jako Růžička: Proslov à la Nagano!
Vlétl do kabiny a řádil jako černá ruka. Nějak takhle vznikl legendární proslov s peprnými výrazy kapitána zlatého týmu z Nagana Vladimíra Růžičky (62), kterého měl nyní napodobit současný »kápo« nároďáku Roman Červenka (40).
V roce 1998 Češi ve čtvrtfinále s USA prohrávali po první třetině 0:1 a »Růža« se chopil slova. Během středečního mače s Itálií to bylo po první třetině nečekaně taktéž 0:1 a burcování mužstva si vzal na bedra nejzkušenější plejer Červenka.
„Člověk je nasranej na sebe, na tým. Cítíš, že tam ta energie není, že můžeme být lepší. Hlavně Červus k tomu něco řekl,“ prozradil forvard Tomášek.