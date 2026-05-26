Červenka a spol. na MS blbli ve vodě i na ledě: Výplach od Norů! Utopili Češi »placku«?
S 288,2 km nejdelší řeka, která současně pramení i ústí ve Švýcarsku, ukázala českým hokejistům svou sílu. A bohužel pak taky na mistrovství světa i reprezentanti Norska (1:4)!
Švýcaři silný proud vodního toku Aare v Bernu používají i k odvozu z práce domů. Rulíkovi hoši si v tyrkysově modré řece při květnové vlně veder jen tak zablbli, ale pak nezvládli šichtu na ledě. V BCF Areně ve Fribourgu dostali studenou sprchu od Norů. Plavali v tom od začátku, když po chybě Hronka skóroval Östrem Salsten v čase 2:59 a o necelé čtyři minuty později brankáře Pavláta vykoupal při úniku 2 na 1 Brandsegg-Nygard. Pak už se tonoucí jen marně chytali stébla v podobě Chmelařova snížení.
SOS
Takže v reprezentační lodi se v plavbě za cenným kovem objevila nečekaná trhlina. Češi potřebují spláchnout silnou Kanadu (úterý od 20:20 na ČT sport) a doufat i v zakolísání Norska proti Dánům, aby zůstali pro čtvrteční čtvrtfinále ve známých vodách Fribourgu a nemuseli aarským protiproudem až do Curychu. Navíc jim hrozí i suverénní domácí reprezentace či Finsko, které zatím připomíná neohrožený parník.
Červenka a spol. navíc už v základní skupině několikrát jako na lodi vyslali Morseovou abecedou signál SOS – tři tečky, tři čárky, tři tečky (viz potopení se Slovinskem a »eskymák « při výhře nad Italy)! Tak rychle chytit příznivý proud, aby národní mužstvo při rozlučce Rulíkova štábu, který zakotví v příští sezoně v Kladně, neztroskotala příliš brzy! A vysněná »placka« by uplavala rychleji než Flek…