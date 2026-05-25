Ani Kautův náhoďák problém nezakryl. Proč Čechům nefunguje přesilovka?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | České soužení v přesilových hrách na mistrovství světa trvá. Nic na tom nezměnila ani upachtěná střela Martina Kauta, která v sobotu prošla do branky přes hokejku Slováka Marka Hrivíka. Souhra působí všelijak a ani statistiky nepoukazují na zázrak. „Hráči to řeší, samozřejmě spolupracují, kvalita v přesilovce je,“ věří asistent trenéra Jiří Kalous, že se bilance změní. Na včerejším nácviku v menší hale se speciální týmy vůbec neukázaly, hráči ani netrénovali v jednotlivých formacích. Plán by se tak měnit neměl. Program MS v hokeji 2026 >>>
Od začátku světového šampionátu prošly speciální týmy pro přesilovku několika personálními rošádami a úpravami. Trenéři se snažili změnit negativní trend. Češi v prvních pěti zápasech prostřelili znevýhodněného soupeře jen dvakrát. Proti Švédsku se brilantní ranou prosadil Dominik Kubalík, se Slováky pálil Martin Kaut. I když v jeho případě jde spíš o nadnesený příměr. Do puku praštil a černá pryž si cestu do branky našla přes dva odrazy od soupeře.
Už v pátečním nácviku se v BCF Areně na elitní přesilovce ukázal Jiří Černoch, centr ze čtvrté formace. Byl třetí variantou od začátku MS na pozici takzvaného bumpera. To je muž mezi kruhy, který kopíruje pohyb puku, nabízí svou hůl, je připravený pálit z první, najít si dorážku. Jenže ani Matyáš Melovský, ani Jakub Flek nedokázali ve složité úloze obstát. Černoch je dalším, kdo chce mužstvo vytrhnout z dosavadního trápení.
„Prostor v tréninku už není takový. Prostě věříme, že to kluci prostřelí. Šance v přesilovce jsou, musíme věřit, že z nich góly dáme. Máme střelce i dobré nahrávače, nesmíme však situace zbytečně přehrávat,“ poukázal na hlavní příčinu zkázy reprezentační asistent Jiří Kalous po nedělním půlhodinovém tréninku.
Pardubákům to s Hronkem neladí
Přitom hráčský materiál, který nabízí elitní speciální formace, by měl vybízet k tomu, že se Češi prosazovat budou. Hlavními pilíři přesilovky jsou Roman Červenka a Lukáš Sedlák, členové úderného pardubického komanda. To mělo v základní části extraligy nejvyšší úspěšnost 25,42 %. Zmíněná dvojice pak obstarala v této situaci 39 bodů v součtu. Jenže byl tu jeden znatelný rozdíl: měli k ruce Jana Košťálka.
Nejproduktivnější extraligový bek dodával góly z prostoru od modré čáry, jeho bomby byly přesné. Naopak o rány Filipa Hronka se zatím národní tým opřít nemůže. Nezřídka letí mimo. Jindy zase posila z Vancouveru kotouč předrží, akci zpomalí a soupeř se stihne postavit do připraveného vzorce. Ale hrát zřejmě bude dál. Už proto, že je na vysoké vytížení zvyklý z klubu.
Důvěru národního týmu má. „Všichni vidí, co Filip na ledě odvádí. Je strašně důležitým článkem svou zkušeností, co má odehráno. Umí si poradit ve vypjatých situacích, kdy je vyrovnaný stav nebo je to o branku. To sázíte na zkušenost. To je obrovský přínos pro tým,“ chválil Kalous.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1