Olympijský vítěz Šebrle si přisadil: Asi mě nepoznala...
Pozornost fanoušků ledního hokeje v sobotu visela na každém centimetru hrací plochy. Vždyť se čeští lvi rvali ve federálním derby se Slováky. A zatímco fanoušci hltali každé slovo komentátorů ČT, reportérka veřejnoprávní televize Darina Vymětalíková se obula do přítomnosti moderátorských ikon z Primy na tribuně. Její výlev nezůstal bez reakce samotné televize i obětí rýpance.
I primáckou hvězdu Romana Šebrleho (51) kauza po návratu do vlasti zaskočila. V pořadu »Co Čech, to trenér« se pozastavil nad přáním Dariny, že by chtěla v hledišti vidět Sáblíkovou či Maděrovou.
„To se mě trosku dotklo. Já jsem tu olympiádu taky jednou vyhrál!“ řehtal se vítězný desetibojař z Atén 2004. „Možná tě nepoznala. To je jediné vysvětlení. Ale taky jsem její pointu nepochopil,“ přidal se bývalý hokejový reprezentant Vondrka.