Poborský jako host v hokejovém studiu: Fanoušci žasli!
Proslavil ho dloubák na ME 1996. Teď někdejší fotbalista Karel Poborský (54) dloubl i do zavedených móresů ve vysílání České televize!
Ta si ho pozvala do studia MS coby experta na zápas Česko – Kanada. A byl to majstrštyk! V »útoku « s kumpány Pospíšilem a Koukalem mu to na levém křídle pod taktovkou moderátora Hölzela klapalo náramně.
„Ze všech čtyř byl nejlepší,“ měli jasno někteří fanoušci. A ptali se: „Bude během hokejového MS glosovat Jaromír Jágr?“ Uvidíme!
Témata: Jaromír Jágr, Kanada, Karel Poborský, Česká televize