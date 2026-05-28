Poborský jako host v hokejovém studiu: Fanoušci žasli!

Autor: rau
Karel Poborský byl na Kavkách jako expert na zápas Česka s Kanadou.

Proslavil ho dloubák na ME 1996. Teď někdejší fotbalista Karel Poborský (54) dloubl i do zavedených móresů ve vysílání České televize!

Ta si ho pozvala do studia MS coby experta na zápas Česko – Kanada. A byl to majstrštyk! V »útoku « s kumpány Pospíšilem a Koukalem mu to na levém křídle pod taktovkou moderátora Hölzela klapalo náramně.

„Ze všech čtyř byl nejlepší,“ měli jasno někteří fanoušci. A ptali se: „Bude během hokejového MS glosovat Jaromír Jágr?“ Uvidíme!

Karel Poborský byl na Kavkách jako expert na zápas Česka s Kanadou.
Karel Poborský byl na Kavkách jako expert na zápas Česka s Kanadou.

Témata:  Jaromír JágrKanadaKarel PoborskýČeská televize


Články odjinud