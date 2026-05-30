Zákulisí Rulíkova konce u nároďáku: Dusno kvůli Jágrovi
Už před zlatým šampionátem měl šéfa pořád za zády. Ale až v průběhu olympijské sezony udělal Radimu Rulíkovi prezident svazu Alois Hadamczik (73) z práce peklo.
»Had« dusil Rulíka kvůli rozhodnutí se s celým štábem přesunout po MS ve Švýcarsku k Rytířům spolumajitele Jaromíra Jágra (54), které však šéftrenér reprezentačního áčka oznámil až po olympiádě.
Lojzovi prý u oběda málem zaskočilo, protože se chtěl zalíbit veřejnosti a povýšit trenéra dvacítky Augustu. Ten mezitím kývl Spartě. „Ale kdyby byla nějaká nabídka, že Radim letos skončí, tak bych to zvažoval seriózněji než tady to »jedna paní povídala«,“ nechal se slyšet mladý »Aušus«.
Podle informací Blesku měl Hadamczik výhrady i k výběru pro letošní rozlučkový turnaj, ale raději v tom nechal Rulíka vykoupat. Teď už bude mýt schody dvojici Moták, Gross, kterou sám vybral.