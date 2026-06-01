Bojovnice Nová maká na tříkolce: Šlape jí to
Zúčastnila se olympijských her v Pekingu a Tereza Nová (28) na zasněžených svazích patřila mezi stálice reprezentace naší malé české kotliny. Před rokem ale přežila vlastní smrt. Nyní, po dlouhých měsících těžkého boje na rehabilitačním lůžku, už znovu vyráží ven a na tříkolce brázdí přírodu.
Loni v lednu si při tréninku na rakouské sjezdovce v Garmisch-Partenkirchenu na obávaném kopci Kandahar přivodila krvácení do mozku a náročnou rehabilitací prochází dodnes. Lyžařka Tereza Nová už částečně trénuje, fyzičku ladí vleže na tříkolce.
Přírodou si vesele šlape a nebrzdí ji ani horké počasí. Ve videu na instagramovém profilu jejího přítele Ondřeje Berndta jí do rytmu hraje populární hit kapely Mig 21 zvaný Malotraktorem. I Terka jde v cestou za návratem na svah nekompromisně, uvidíme ji už v zimní sezoně na lyžích?