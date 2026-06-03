Fandové cupují amatérský marketing reprezentace: Proberte se, ostudy!
Vědí vůbec na svazu, že se fotbalisté probojovali na mistrovství světa po 20 letech?! Svazová komunikace směrem k veřejnosti je žalostná a fanoušci ji po zásluze cupují.
Zatímco po celé planetě se s reprezentanty loučí při domácích generálkách na MS zaplněné stadiony, v Česku byla proti Kosovu (2:1) v neděli poloprázdná Letná. Zarážející je to o to víc, že fandové si konečně k nároďáku našli vztah. Bojovný výkon a hlavně postup v březnové baráži celou republiku zase semknul. „Fanouškům moc děkujeme. Cítili jsme z nich radost a euforii, že jedeme na největší šampionát, kam se lze probojovat!“ kýval po Kosovu kapitán týmu Ladislav Krejčí. O to víc zaráží, jak PR oddělení reprezentace na natěšené příznivce kašle!
Neúcta! Parodie!
Bídná prezentace a komunikace jsou terčem kritiky dlouhodobě. Vzhledem k postupu na MS je to teď ale ještě víc vidět. Třeba o hodinu posunutou konferenci, na níž měl trenér Koubek oznámit finální nominaci, označili diváci za neúctu, hlavou nad tím kroutili i experti ČT Poborský s Kadlecem.
Ještě horší to bylo s následným odletem do zámoří. Vždyť na sociálních sítích nároďáku se z celé cesty neobjevil jeden jediný příspěvek! Místo zajímavostí ze zákulisí mančaftu tam nyní přibývají plytké fotky z tréninku nebo se tam dětinsky propaguje jakýsi panáček ze stavebnice... „To je parodie? Marketing dělá někdo ze základky? Vůbec mi nepřijde, že se chystáme po 20 letech na MS, ale na nějaký víkendový turnaj. Ostuda!“ shodují se naštvaní fanoušci. Proberou se na svazu?
Podivný fanshop a dresy »z obchoďáku«: I třetí liga to umí líp
Chcete si koupit nový dres nároďáku? Tak to vás čeká pořádná anabáze. Pokud totiž hledáte fanshop přímo na svazových stránkách, máte smůlu. Prostě tam není! To je samozřejmě voda na mlýn parazitujících obchodů, které se díky tomu mohou tvářit jako hlavní dodavatel produktů fotbalové reprezentace.
Až při bližším pohledu zjistíte, že tím oficiálním krámem je vlastně Sportisimo. Ano, tenhle obří řetězec sportovního oblečení, který najdete snad v každém větším obchoďáku, je skutečně partnerem FAČR! Ani jeho nabídka však není kdovíjaká. V nabídce tam je pouze 29 různých reprezentačních produktů – mnohem víc jich mají týmy ve II. lize, ale nároďák v ofertě trumfuje dokonce i třetiligový celek Most-Souš...
Reakce Trundova svazu? Nemakáme, mlčíme...
Současný premiér se proslavil zvučným heslem: „Nekecáme, makáme!“ Současná reprezentační garnitura pod vedením předsedy Davida Trundy (50) to otočila: „Nemakáme, mlčíme!“
Dostat totiž něco z tiskových mluvčích svazu Milana Štěrby či národního týmu Martina Bergmana, to je nadlidský úkol. Platilo to i tentokrát. Když Blesk požádal FAČR o reakci na kritiku fanoušků, přišlo opět ničím nerušené ticho. Do vydání článku na otázky redakce nikdo ze svazu neodpověděl.