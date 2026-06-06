Český rozhlas v slzách: Odešla legenda (†88)
Zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal, bylo mu 88 let. Českému rozhlasu-Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina.
V Československém rozhlase působil Tejkal od 50. let minulého století nejdřív jako sportovní redaktor, v roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara. V roce 2008 získal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.
Karel Tejkal působil ve sportovní redakci rozhlasu, v roce 1968 patřil ke komentátorům tehdejšího společenského dění. Za normalizace byl nucen odejít a psal metodické texty v podniku Sportpropag.
Po návratu do rozhlasu v roce 1990 se vrátil k práci rozhlasového sportovního redaktora a reportéra, poté byl vedoucím dramaturgem stanice Praha, stál u zrodu pořadu Dobré jitro. Později se podílel na rozhlasových cyklech a seriálech.