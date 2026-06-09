Před dvaceti lety reprezentovali na MS: Co dělají dnes? Čtyři jedou znovu!

Zahrát si na světovém šampionátu je jako absolvovat fotbalovou Sorbonnu. Těch šestadvacet borců, kteří se už v USA chystají, vyhrálo jackpot! Příběhy jejich předchůdců to potvrzují.
Co všichni dělají?
Je to už dvacet let, díru do světa v Německu tehdy čeští reprezentanti neudělali a po třech zápasech skupiny se balili na krátkou cestu domů. Ovšem těm chlapům se říká zlatá generace a sedí to! Jako by s účastí na největší fotbalové párty získali poukaz na hezkou budoucnost s nekonečnými fotbalovými zážitky vesměs ještě dlouho po aktivní kariéře. Čtyři z nich – Grygera, Nedvěd, Plašil a Poborský – dokonce budou přímými účastníky šampionátu na americkém kontinentu.
Jaromír Blažek (53)
Na MS 2006: Náhradník.
Má trenérskou licenci a provozuje vlastní brankářskou akademii JB29.
Petr Čech (44)
Na MS 2006: 3 zápasy, 270 minut, dostal 4 góly.
Po funkcionaření v Chelsea dělal brankáře v hokeji, spoluvlastní velkou sportovní agenturu.
Antonín Kinský (51)
Na MS 2006: Náhradník.
Je trenérem brankářů. Působil v Tempu Praha a v reprezentaci do 18 let, kde mj. vedl svého syna.
Zdeněk Grygera (46)
Zdeněk Grygera (46)
Na MS 2006: 3 zápasy, 270 minut. Generální manažer FC Zlín vyrazí do Ameriky v roli místopředsedy fotbalové asociace.
Marek Jankulovski (49)
Na MS 2006: 3 zápasy, 270 minut.
Dělal sportovního ředitele Baníku, teď už je »jen« ikonou klubu. Obchoduje s vínem.
Martin Jiránek (47)
Na MS 2006: Náhradník.
Často se objevoval v TV jako expert, od loňska je sportovním ředitelem Zbrojovky Brno.
Radoslav Kováč (46)
Na MS 2006: 1 zápas, 78 minut.
Ambiciózní trenér. Dva roky vede Liberec, se kterým hrál ve skupině o titul.
Pavel Mareš (50)
Na MS 2006: Náhradník.
Spoluvlastní firmu zaměřenou na servis pro profesionální sportovce.
David Rozehnal (45)
Na MS 2006: 3 zápasy, 270 minut.
Je místopředsedou spolku Sigma Olomouc MŽ. Ve fotbale se věnuje i charitativním projektům.
Tomáš Ujfaluši (48)
Na MS 2006: 2 zápasy, 154 minut, 1 ČK.
Nepouští se do velkých věcí a užívá svobody. Hraje golf, podporuje charitu, občas je v TV jako expert.
Tomáš Galásek (53)
Na MS 2006: 2 zápasy, 135 minut.
Dělal asistenta u repre, trenérskou kvalifikaci loni uplatnil v Baníku. Jinak žije s rodinou v Německu.
David Jarolím (47)
Na MS 2006: 1 zápas, 26 minut.
Má trenérské vzdělání, občas se objeví v TV jako expert. Vede Arsenal Česká Lípa v ČFL.
Pavel Nedvěd (53)
Na MS 2006: 3 zápasy, 270 minut.
Po letech ve vedení Juventusu se vrátil do Česka a je šéfem fotbalových reprezentací.
Karel Poborský (54)
Na MS 2006: 3 zápasy, 183 minut.
Kandidoval na předsedu FAČR. Komentuje pro Novu, na MS do USA cestuje jako reportér ČT.
Jan Polák (45)
Na MS 2006: 3 zápasy, 98 minut, 1 ČK.
Odchovanec Zbrojovky v ní pracuje jako manažer A-týmu, který právě postoupil do 1. ligy.
Tomáš Rosický (45)
Na MS 2006: 3 zápasy, 265 minut, 2 góly.
Už skoro 9 let je sportovním ředitelem Sparty. Zdá se, že pro majitele Křetínského je nenahraditelný.
Jaroslav Plašil (44)
Na MS 2006: 3 zápasy, 249 minut.
Aktuálně se z Francie vrátil k fotbalové reprezentaci, kde působí jako asistent.
Libor Sionko (49)
Na MS 2006: 1 zápas, 21 minut.
Byl u české reprezentace jako manažer, poté se z fotbalu stáhl. Je expert přes IT a hraje golf.
Jan Koller (53)
Na MS 2006: 1 zápas, 44 minut, 1 gól.
Kolem fotbalu se točí pořád, i když ho nehraje. Dělal třeba patrona MOL Cupu.
Milan Baroš (44)
Na MS 2006: 1 zápas, 64 minut.
Nemá trenérské ambice, baví ho golf. Fotbal hrají synové i nevlastní bratr. Občas jde zafandit Baníku.
Marek Heinz (48)
Na MS 2006: 1 zápas, 12 minut.
Hledá své místo na trenérském poli v nižších soutěžích, loni nastoupil v Olomouci k béčku.
Vratislav Lokvenc (52)
Na MS 2006: 2 zápasy, 265 minut.
Uplatnil se jako hledač talentů švýcarského klubu FC Basilej, koučovat ani funkcionařit nemá zájem.
Jiří Štajner (50)
Jiří Štajner (50)
Na MS 2006: 3 zápasy, 85 minut.
Postupně v regionálním fotbale navázal na hráčskou kariéru trénováním, v divizi (4. lize) vede Turnov.
Před dvaceti lety reprezentovali na MS: Co dělají dnes? Čtyři jedou znovu!
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