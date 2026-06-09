Před dvaceti lety reprezentovali na MS: Co dělají dnes? Čtyři jedou znovu!

Autor: om
  • Před dvaceti lety reprezentovali na MS: Co dělají dnes?

    Zahrát si na světovém šampionátu je jako absolvovat fotbalovou Sorbonnu. Těch šestadvacet borců, kteří se už v USA chystají, vyhrálo jackpot! Příběhy jejich předchůdců to potvrzují.

  • Co všichni dělají?

    Je to už dvacet let, díru do světa v Německu tehdy čeští reprezentanti neudělali a po třech zápasech skupiny se balili na krátkou cestu domů. Ovšem těm chlapům se říká zlatá generace a sedí to! Jako by s účastí na největší fotbalové párty získali poukaz na hezkou budoucnost s nekonečnými fotbalovými zážitky vesměs ještě dlouho po aktivní kariéře. Čtyři z nich – Grygera, Nedvěd, Plašil a Poborský – dokonce budou přímými účastníky šampionátu na americkém kontinentu. 

    Milan Baroš s trenérem Karlem Brücknerem

  • Jaromír Blažek (53)

    Na MS 2006: Náhradník.

    Má trenérskou licenci a provozuje vlastní brankářskou akademii JB29.

    Jaromír Blažek během přípravy před MS, na turnaji se do branky nedostal

  • Petr Čech (44)

    Na MS 2006: 3 zápasy, 270 minut, dostal 4 góly.

    Po funkcionaření v Chelsea dělal brankáře v hokeji, spoluvlastní velkou sportovní agenturu.

    Petr Čech během zápasu MS 2006 s Ghanou

  • Antonín Kinský (51)

    Na MS 2006: Náhradník.

    Je trenérem brankářů. Působil v Tempu Praha a v reprezentaci do 18 let, kde mj. vedl svého syna.

    Třetí brankář pro MS 2006 Antonín Kinský

  • Zdeněk Grygera (46)

    Zdeněk Grygera (46)

    Na MS 2006: 3 zápasy, 270 minut. Generální manažer FC Zlín vyrazí do Ameriky v roli místopředsedy fotbalové asociace.

    Zdeněk Grygera v zápase s Itálií

  • Marek Jankulovski (49)

    Na MS 2006: 3 zápasy, 270 minut.

    Dělal sportovního ředitele Baníku, teď už je »jen« ikonou klubu. Obchoduje s vínem.

    Marek Jankulovski na šampionátu v roce 2006

  • Martin Jiránek (47)

    Na MS 2006: Náhradník.

    Často se objevoval v TV jako expert, od loňska je sportovním ředitelem Zbrojovky Brno.

    Martin Jiránek nastoupil do kvalifikace ME proti Walesu

  • Radoslav Kováč (46)

    Na MS 2006: 1 zápas, 78 minut.

    Ambiciózní trenér. Dva roky vede Liberec, se kterým hrál ve skupině o titul.

    Radoslav Kováč se snaží blokovat střelu Italů

  • Pavel Mareš (50)

    Na MS 2006: Náhradník.

    Spoluvlastní firmu zaměřenou na servis pro profesionální sportovce.

    Obránce Pavel Mareš s československou legendou Antonínem Panenkou

  • David Rozehnal (45)

    Na MS 2006: 3 zápasy, 270 minut.

    Je místopředsedou spolku Sigma Olomouc MŽ. Ve fotbale se věnuje i charitativním projektům.

    Zklamaný David Rozehnal po prohře s Itálií

  • Tomáš Ujfaluši (48)

    Na MS 2006: 2 zápasy, 154 minut, 1 ČK.

    Nepouští se do velkých věcí a užívá svobody. Hraje golf, podporuje charitu, občas je v TV jako expert.

    Tomáš Ujfaluši (vpravo) slaví s parťáky z reprezentace triumf nad USA (3:0)

  • Tomáš Galásek (53)

    Na MS 2006: 2 zápasy, 135 minut.

    Dělal asistenta u repre, trenérskou kvalifikaci loni uplatnil v Baníku. Jinak žije s rodinou v Německu.

    Tomáš Galásek v zápase s USA

  • David Jarolím (47)

    Na MS 2006: 1 zápas, 26 minut.

    Má trenérské vzdělání, občas se objeví v TV jako expert. Vede Arsenal Česká Lípa v ČFL.

    David Jarolím po prohře s Itálií

  • Pavel Nedvěd (53)

    Na MS 2006: 3 zápasy, 270 minut.

    Po letech ve vedení Juventusu se vrátil do Česka a je šéfem fotbalových reprezentací.

    Pavel Nedvěd v zápase s Itálií

  • Karel Poborský (54)

    Na MS 2006: 3 zápasy, 183 minut.

    Kandidoval na předsedu FAČR. Komentuje pro Novu, na MS do USA cestuje jako reportér ČT.

    Karel Poborský v blízkosti Francesca Tottiho během utkání MS 2006

  • Jan Polák (45)

    Na MS 2006: 3 zápasy, 98 minut, 1 ČK.

    Odchovanec Zbrojovky v ní pracuje jako manažer A-týmu, který právě postoupil do 1. ligy.

    Jan Polák viděl v zápase s Itálií dvě žluté a byl vyloučen

  • Tomáš Rosický (45)

    Na MS 2006: 3 zápasy, 265 minut, 2 góly.

    Už skoro 9 let je sportovním ředitelem Sparty. Zdá se, že pro majitele Křetínského je nenahraditelný.

    Tomáš Rosický na úvod skupiny zazářil dvěma góly proti USA

  • Jaroslav Plašil (44)

    Na MS 2006: 3 zápasy, 249 minut.

    Aktuálně se z Francie vrátil k fotbalové reprezentaci, kde působí jako asistent.

    Jaroslav Plašil v zápase s USA

  • Libor Sionko (49)

    Na MS 2006: 1 zápas, 21 minut.

    Byl u české reprezentace jako manažer, poté se z fotbalu stáhl. Je expert přes IT a hraje golf.

    Libor Sionko na tréninku české reprezentace

  • Jan Koller (53)

    Na MS 2006: 1 zápas, 44 minut, 1 gól.

    Kolem fotbalu se točí pořád, i když ho nehraje. Dělal třeba patrona MOL Cupu.

    Jan Koller slaví se spoluhráči gól proti USA

  • Milan Baroš (44)

    Na MS 2006: 1 zápas, 64 minut.

    Nemá trenérské ambice, baví ho golf. Fotbal hrají synové i nevlastní bratr. Občas jde zafandit Baníku.

    Na mistrovství světa v Německu v roce 2006 Milan Baroš i kvůli zranění svou pověst zabijáckého střelce nenaplnil, zahrál si jen jeden zápas - ten s Itálií, který Češi prohráli 0:2 a šampionát pro ně skončil...

  • Marek Heinz (48)

    Na MS 2006: 1 zápas, 12 minut.

    Hledá své místo na trenérském poli v nižších soutěžích, loni nastoupil v Olomouci k béčku.

    Marek Heinz v přípravném zápase před MS proti Kostarice

  • Vratislav Lokvenc (52)

    Na MS 2006: 2 zápasy, 265 minut.

    Uplatnil se jako hledač talentů švýcarského klubu FC Basilej, koučovat ani funkcionařit nemá zájem.

    Vratislav Lokvenc v zápase s Ghanou

  • Jiří Štajner (50)

    Jiří Štajner (50)

    Na MS 2006: 3 zápasy, 85 minut.

    Postupně v regionálním fotbale navázal na hráčskou kariéru trénováním, v divizi (4. lize) vede Turnov.

    Jiří Štajner v zápase MS proti Ghaně

  • Milan Baroš s trenérem Karlem Brücknerem
    Milan Baroš s trenérem Karlem Brücknerem

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