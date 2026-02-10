Sága bratří Hašků: vzlety a pády, smír se Spartou. Dukle by se bratři hodili, ale...
Tahle fotbalová rodina budí pozornost a rozporuplné emoce. V rozličných ohledech se vymykají – někdy se zdá, že je nechápe okolí, jindy jako by šli tvrdohlavě proti všem. I za cenu rozepří. Trenér a nyní sportovní ředitel pražské Dukly Martin Hašek a jeho synové Martin a Filip mají za sebou bohatý příběh, který mohl dostat pikantní pointu: kdyby se všichni po mnoha peripetiích sešli na Julisce. Dva Haškové ale i nadále oblékají dres lotyšské Jelgavy. Bude to tak i dál? A je to málo? Nebo právě akorát? „Občas a nakrátko přijde smutek, ale nesmíte mu dát energii," říká ten nejstarší z rodiny. „Ale v životě je všechno tak, jak má být..."
Záložník Martin a útočník Filip. Bratři v jednom triku. Než na to (znovu) došlo, přibylo v jejich fotbalovém životopisu hodně řádek – jenže dost nečekaných. „Každý ten příběh je trochu jiný,“ upozorňuje jejich otec, „ale oba kluci byli velmi talentovaní hráči, proto nastupovali za reprezentaci do jednadvaceti let.“ Podobností by se ovšem našlo víc. Bohužel i včetně dramatických odchodů z angažmá, která měla být pro jejich kariéru zásadní.
Větší rozruch vyvolala story Martina Haška mladšího. „Jeho kariéra se vyvíjela hodně zajímavě a vcelku rychle. Až do výpovědi na Spartě,“ shrnuje hlava rodiny. „Od té doby měla jednoznačně sestupnou tendenci, i v souvislosti s tím sporem,“ dodává.
Jednostranná výpověď doručená do letenských kanceláří zkraje roku 2020 vychýlila pracovitého i osobitého středopolaře z oběžné dráhy. Takové, na kterou už se pak nikdy nedostane. Nastalo vzájemné obviňování z nepřípustného jednání, jež řešily domácí instance a jako poslední i Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS). Ta ve finále hráči vyměřila 2,3 milionu korun jako kompenzaci Spartě plus část nákladů na arbitrážní řízení a náklady klubu na výlohy s ním spojené. Sbor rozhodců FAČR přitom původně přiklepl Letenským 20 milionů korun.
Záložník se mezitím změnil v hotového cestovatele a „dobrodruha“.