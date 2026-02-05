Blíží se finále Planeo Cupu: rekordní počty i účast legend. Nedvěd vzpomínal
Blíží se vyvrcholení Planeo Cupu, na jehož startu stál rekordní počet mužstev. V sídle Fotbalové asociace České republiky se uskutečnil los základních skupin finálových turnajů, na které se těší i legendy Jan Koller a Pavel Nedvěd. Finiš čtrnáctého ročníku mládežnického poháru se uskuteční v Hlučíně, Blšanech a Kuřimi.
Na začátku aktuálního ročníku Planeo Cupu bylo rekordních 1065 týmů z 309 klubů od nejmenších vesnic až po fotbalové giganty, jakými jsou Sparta Praha, Baník Ostrava nebo Sigma Olomouc. Po náročném programu kvalifikací vykrystalizovalo v kategoriích U8 až U11 vždy čtyřiadvacet nejlepších družstev pro finálové turnaje.
„Je super, že mohou mít mezi sebou konfrontaci už od těch kluků z nejmenších vesnic. Nevím, jestli v Itálii nějaká akce funguje až v takovém rozhsahu, ale jsem teď na FAČR a je pro mě důležité, že můžeme takové projekty podporovat,“ zmínil Nedvěd, držitel Zlatého míče z roku 2023. „Určitě mám v plánu na některý z finálových turnajů zavítat,“ doplnil.
Mladí fotbalisté se mohou na turnajích potkat i s dalšími legendami. Už třetím rokem působí v roli ambasadora Planeo Cupu bývalý útočník Jan Koller. „Projekt se mi okamžitě zalíbil, protože podporuje fotbal po celé republice od těch nejmenších vesniče, kde jsem začínal i já,“ uvedl autor 55 reprezentačních gólů. „Okamžitě mě to chytlo. Na turnajích je skvělá atmosféra, strašně moc se těším na všech finálových akcí. Nemůžu se dočkat, až uvidím zápal dětí, jak sportují, a rodiče, jak jim fandí,“ vyprávěl s nadšením.
Do Planeo Cupu se zapojilo v součtu přes dvacet tisíc mladých fotbalistů a fotbalistek. „Vrátím se o několik let zpátky, kdy jsem se jako malý kluk zúčastnil v Aši turnaje Františka Pláničky. Strašně jsem se tehdy těšil a dokážu se vžít do současných malých kluků, kteří se taky ohromně těší,“ zmínil Nedvěd, jenž dlouhá léta hrál za Juventus Turín.
Zkušenost s finálovým turnajem Planeo Cupu má také David Trunda, předseda FAČR. „Jel jsem se podívat do Vysokého Mýta, kde to bylo fantastické. Byly tam bubny, choreografie, a to je přesně to, co nám prostřednictvím Planeo Cupu může pomoct, aby děti sportovaly,“ zmínil Trubda. „Je to fantastická akce, kdy člověk má radost, že všechny děti se mohou potkat a hrát mezi sebou.“
Kategorie U12 a U13 završí svou kvalifikační cestu v jarních měsících. Finálový turnaj nejstarší kategorie U13 čeká změna formátu, když se sníží počet účastníků z 24 na 18 týmů, které budou rozděleny do tří skupin po šesti družstvech. Hrací čas utkání se pak prodlužuje ze stávajících 20 na 25 minut.
Seriál finálových turnajů odstartuje na začátku května v Blšanech a čtrnáctý ročník uzavřou ti nejmladší v kategorii U8 o prvním červnovém víkendu v Hlučíně. Některé skupiny už krátce po losování slibují zajímavou podívanou. Hned dvakrát na sebe už v první fázi turnaje narazí velcí rivalové Sparta s Baníkem, konkrétně v kategoriích U9 a U11. Na jihu Moravy se pak odehrají brněnská derby.
Další informace o Poháru mládeže FAČR – Planeo Cup jsou k dispozici na planeocup.cz.
Finálové turnaje
U13 Blšany 2.-3. 5. 2026
U12 Blšany 9.-10. 5. 2026
U11 Kuřim 16.-17. 5. 2026
U10 Blšany 23.-24. 5. 2026
U9 Hlučín 30.-31. 5. 2026
U8 Hlučín 6.-7. 6. 2026