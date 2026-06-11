Hadamczik v kauze dvou Prostějovů: Musel do špitálu!
Ve fotbale byly svého času dvě Bohemky, na ledě se zase handrkují dva kluby z jednoho města na Hané. Bez účasti hokejového prezidenta Aloise Hadamczika (73)!
Svaz řeší podezřelý převod licence pro II. ligu z – údajně zadluženého – Hronova do klubu SK Prostějov 1913 napojeného na vlivného podnikatele Černoška, což je podle tamních Jestřábů v rozporu s řády ČSLH.
Výkonný výbor měl ožehavé téma na stole znovu ve středu, ale podle informací Blesku rozhodnutí odložil. Šéf Hadamczik u toho však nebyl, skončil na nemocničním lůžku. Něco vážného?! „Mám zánět v koleni,“ odpověděl redakci svazový prezident.