Hadamczikova podezřelá hokejová vláda: Kamarádšoft proti řádům?!
Jestlipak se »Prajzák« Alois Hadamczik (73) učil jako malý kluk i latinsky? Při jeho šéfování hokeji se fanouškům znovu vybavil Cicerův citát: „Cui bono?“ Komu to poslouží?!
Prezident svazu a jeho deset kolegů z výkonného výboru totiž čelí podezření, že ohýbají vlastní regule. Na Hadamczikovu vládu se obrátili právníci klubu LHK Jestřábi Prostějov kvůli přenechání licence pro II. ligu Hronovem do rukou SK Prostějov 1913. V dopise, který má redakce Blesku k dispozici, upozornili, že celek z Jiráskova rodného města opakovaně lhal o bezdlužnosti. Pak by dle dokumentu bylo schválení převodu porušením řádů ČSLH!
Navíc po pádu Jestřábů by ve třetí nejvyšší soutěži byli dva kohouti na jednom hanáckém smetišti. „Kapacita zimního stadionu plnohodnotné fungování dvou druholigových klubů bez negativního dopadu na mládežnický hokej a ostatní sportovní aktivity neumožní,“ argumentoval tradiční prostějovský celek s tím, že reputaci druhého oddílu vážně narušil údajný – a pod koberec zametený – sexuální skandál mládežnického kouče Smejkala.
Jejich válka!
Fanoušci si hned všimli, že majitel SK Prostějov 1913 Radek Mudrla se na tenisovém French Open kamarádíčkoval s primátorem Jurou z hnutí ANO a vlivným podnikatelem Miroslavem Černoškem (78). Pomůže jim teď hokejový boss Hadamczik?! Bude jeho výkonný výbor ve středu hlasovat, aby ohnul řády?! „Já jsem jeden z jedenácti. Nerozhoduju. My máme svoje stanovy a nemůžeme to blokovat. Oni si (v Prostějově) musí svoji válku vyhrát sami,“ odpověděl Blesku svazový prezident.
Radek Mudrla s podnikatelem Černoškem a primátorem Jurou na French Open. • Repro Eurosport
KOREIS: LOJZOVA MALÁ DOMŮ!
Česká hokejová ryba prý smrdí od hlavy! Bývalý plejer a televizní expert Jakub Koreis (41) se opřel do Aloise Hadamczika kvůli podivnému veletoči s extraligou devátých tříd a mladšího dorostu.
Koreis veřejně poukázal, že svaz během necelých dvou měsíců udělal v kategoriích U15 a U16 tři změny. Nejdřív schválil prostupnost soutěží, aby ji pak na dva roky zrušil a právo k účasti získala Poruba. Nakonec se zrušil jen sestup. „Hadamczik má k porubskému klubu velmi blízko: Jeho zeť Michal Barinka působí jako asistent u áčka a Hadamczikův syn by měl hrát právě v těchto kategoriích,“ naznačil Koreis Lojzovu malou domů. „Honí si na mně triko! Já si licenci nekupoval, koupila si ji Poruba,“ reagoval pro Blesk prezident.