Šéf Hadamczik vypral špinavé prádlo: Rulík respektoval jen sebe!
Ještě si ani nevybalili kufry a už perou špinavé prádlo před fanoušky! Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik (73) se po propadáku na šampionátu ve Švýcarsku opět pustil do odcházejícího kouče Radima Rulíka (60).
„Zlatá Praha dostala celý (realizační) tým do velkého sebevědomí a do určitého názoru, že jim celý národ ležel u nohou,“ řekl Lojza v podcastu na webu sport.cz. Rulíkův štáb, který ještě před letošním MS avizoval přesun do Kladna, se podle šéfa po předloňském triumfu na domácí půdě uzavřel.
„Nerespektoval ani generálního manažera (Šlégra). Respektoval sám sebe,“ naházel Hadamczik špínu na Rulíka. To se tedy mají noví trenéři Moták s Grossem, asistent R. Král a GM Eliáš – poslední dva jmenované by dnes měl potvrdit výkonný výbor – na co těšit!