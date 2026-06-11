Mistr Evropy 1976 Dobiaš se zastává Chorého: Průšviháři jsme všichni
Ve slavném bělehradském finále ME 1976 s Němci (3:2 po penaltách) dal gól a pomohl k asi největšímu úspěchu československého fotbalu. Základem podle Karola Dobiaše (78) byla dobrá parta, vidí ji i nyní ve výběru Miroslava Koubka?
Jak moc na velkém turnaji záleží na kolektivu?
„Hodně. Nám to tehdy skvěle fungovalo, i proto se doteď občas scházíme.“
Bude to klapat i klukům v Americe?
„Moc dobře je osobně neznám, ale zvládli dvoje penaltové rozstřely v baráži, což ukazuje sílu celého týmu.“
U postupu byl i Tomáš Chorý, vzal byste ho vy na turnaj, přestože tuto sezonu spáchal několik průšvihů?
„Určitě. Je to hráč, který když udělá jeden zkrat, ještě to nic neznamená. Nemusí být vyhozený, průšvihů jsme nadělali i my všichni za náš fotbalový život dost.“
I vy?
„Já jsem jednou práskl protihráče a zlomil jsem mu nos. Dali mi červenou a stopku na tři zápasy, ale přešlo se to a hrál jsem zase dál. Takže Chorého nechejme Chorým.“
Takže jemu i zbytku týmu na turnaji věříte?
„Samozřejmě, doufám, že přivezeme nějakou medaili.“
K tomu bude asi potřeba hned na úvod turnaje bodovat s Koreou…
„To ano a nebude to lehké. Většina jejich týmu hraje v dobrých evropských ligách, zároveň styl Asiatů moc naši kluci neznají. Ale máme na ně.“
Domácí Mexiko bude ještě těžší?
„Jo, protože bude doma, nemusejí se aklimatizovat na podmínky a podobně. Ale můžeme je porazit a vyhrát skupinu.“