Sexy album kypré Brazilky: Na těle má tři Čechy
Dámy a slečny ze země svatého Václava, jak vášnivé jste fanynky kopané? Udělaly byste ze svého těla od hlavy až k patě nástěnku s obrázky čutálistů?
Jiný kraj, jiný mrav. Brazílie je země fotbalu zaslíbená a tamní bloggerka Kerolay Chavesová (24) si nechala polepit žhavě kyprou figuru samolepkami plejerů ze zemí, jež se prodraly na mistrovství světa. Hotové chodící sexy album a jsou na něm i tři Češi!
Matěj Vydra se sice do finální nominace na šampionát nevešel, ovšem Karolay na pravé stehno ano. A teď ti dva, kteří se v Americe chystají na bitvy. Vladimír Coufal má flek na levém boku a Tomáš Holeš nad levou lopatkou. „Trvalo to asi 7 hodin, než jsem tohle všechno udělala,“ přiblížila dřinu na unikátním výtvoru Chavesová. Na Instagramu ji a její kreace sleduje 5,6 milionu zvědavců.