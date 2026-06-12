Ponikelský otevřeně o MS a financích: Sedačka za sto tisíc? Komentátoři nemají smysl!
Roky příprav finišují! Česká televize hodlá ve svém vysílání během fotbalového MS bombardovat fanoušky zajímavostmi, statistikami, zábavnými glosami i odbornými rozbory! To vše pod taktovkou šéfa divize Sport Jiřího Ponikelského (55), který pro Blesk říká: „Připravení jsme na všechno!“
Jak složité bylo sestavit tým redaktorů pro tak velkolepou akci?
„Nebylo. Poslali jsme do dějiště dva štáby. Vzhledem k logistice a financím nám nedávalo velký smysl posílat komentátory.“
Jasně.
„Cestování bude mnohem náročnější, než bylo v Kataru, proto jsme se rozhodli soustředit se na českou stopu a dění okolo naší reprezentace.“
Jak dlouho trvá příprava na takový podnik?
„Intenzivně jsem šampionátem začal žít už v létě 2023, kdy začala jednání o právech. Měli jsme výhodu v tom, že za námi stojí Evropská vysílací unie (EBU), ale i tak to bylo náročné, protože dnes se všechno řeší globálně a vstupují do toho i nadnárodní společnosti orientované na obchod.“
Kolik stojí komentátorská pozice přímo na stadionu?
„Více než 100 tisíc korun. A to je jen část nákladů. Připočítat musíte letenky, ubytování i cestování po USA. Komentátor by kvůli přesunům zvládl možná jedno utkání za čtyři, pět dní.“
V Mexiku to zase může být nebezpečné. Dostali vaši členové týmu bezpečnostní pokyny?
„Ano, informace dostáváme především od FIFA a následně je předáváme našim lidem. Podobné to bylo během turnajů v JAR a Brazílii.“
Doprovází je nějaký bezpečnostní pracovník?
„Ne.“
Při MS v hokeji ve studiu zaujal fotbalista Karel Poborský. Budou překvapení i teď?
„Chceme se soustředit především na fotbal. Mohu ale prozradit, že mezi hosty budou biatlonista Michal Krčmář nebo tenista a nyní i tanečník StarDance Radek Štěpánek.“
S ním bude bžunda…
„Na jeho názory se moc těším, ale...“
Ale?
„ČT sport nebude žít jen fotbalem. Čeká nás Zlatá tretra, MS v hokejbalu, Olympiáda dětí a mládeže, Tour de France nebo Liga národů ve volejbalu žen. Chceme ukázat, že podporujeme český sport.“
Jak funguje spolupráce s televizí Nova, jež bude vysílat české zápasy paralelně?
„Velmi profesionálně. Navazuje na spolupráci z mistrovství světa 2022 a osobně ji nevnímám jako soupeření. Obě společnosti mají zájem nabídnout divákům co nejkvalitnější pokrytí šampionátu.“
Na kolik vás celý projekt vyjde?
„Mohu říct pouze to, že jde o jednu z finančně nejnáročnějších kapitol letošního roku.“
Myslíte, že sledovanost bude ještě větší než při hokejovém MS?
„Přal bych si to, především kvůli českému fotbalu a národnímu týmu. Pokud se český tým dostane do čtvrtfinále, semifinále nebo finále, věřím, že mohou padat i divácké rekordy.“
Nicméně časově to pro českého fanouška úplně ideální není, že?
„Původně byly plánované sloty v 18 hodin, 21 hodin, o půlnoci a ve tři ráno. Nakonec vznikl složitý harmonogram, ve kterém některé zápasy začínají už v šest ráno. Navíc se mohou přidat bouřky nebo jiné klimatické komplikace. I na takové scénáře musíme být připraveni.“