Borárose po smrti expřítelkyně odkopla partnerka. Teď ho prosí: Nech mě být!
Slavný MMA zápasník Gábor Boráros zažívá v posledním roce strmý pád na dno. Osud mu nejprve uštědřil tvrdou ránu v podobě tragické nehody jeho bývalé přítelkyně Moniky Jákliové. Ze dne na den tak musel převzít péči o jejich společnou dceru a čelit náročným denním starostem. Aby toho nebylo málo, objevily se kontroly ze sociálky, a teď ho navíc opustila i jeho nová partnerka, kráska Dóra. A právě tento rozchod nese Gábor velice špatně.
Ještě nedávno přitom Gábor a Dóra Hosszú prezentovali svůj vztah na sociálních sítích jako absolutně idylický. Ve skutečnosti se ale pod pokličkou zamilovaných příspěvků stahovala mračna, která se nakonec proměnila v drsnou bouři. Turbulentní uplynulý rok je zasáhl naplno a nahromaděné problémy nakonec vyústily v definitivní konec.
Pro Gábora to byla další rána v řadě. „Chybíš mi, a jak moc. Zažil jsem už mnoho ztrát, ale žádná mě nezasáhla tak hluboce jako tato. Je neuvěřitelné, že jsi opustila někoho, komu jsi v každém ohledu zasvětila svůj život. (...) Pravděpodobně díky těmto citům lásky jsem nikdy předtím necítil tak hluboké zklamání, tak mučivou a nekonečnou bolest,“ napsal k rozchodu zdrcený Gábor. V posledních dnech se dokonce veřejně snažil získat Dóru zpět. Fanoušci mu drželi palce, samotná černovláska ale vzkázala rázné: Znovu už ne.
„Ráda bych se k situaci jednou provždy vyjádřila. Mnozí z vás se ptají, proto bych ráda jasně uvedla, že už nejsme pár. Toto rozhodnutí jsem učinila po dlouhém zvažování a existovaly závažné důvody pro můj odchod ze vztahu. Nechci se o detailech dělit veřejně, protože se domnívám, že je to výhradně mezi námi dvěma. Chtěla bych však požádat, aby mé rozhodnutí bylo respektováno. Mrzí mě, že Gábor tuto skutečnost těžce přijímá, ale moje volba je konečná. Rozchod nemá nic společného s malou holčičkou a já se zodpovědnosti nebojím. Moc jsem ji milovala a z celého srdce jim oběma přeji jen to nejlepší. Toto je mé jediné vyjádření k danému tématu. Děkuji všem za pochopení a respekt,“ reagovala emotivně Dóra.