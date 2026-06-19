Pozadí konce kouče Kováče v Liberci: Vyhazov od bazénu!
Kufry si balil hned dvakrát! Fotbalovému trenérovi Radoslavu Kováčovi (46) vzkázal Slovan: „Už nechoď!“ Ale on zrovna končil veget se svou chotí Klárou (42).
Majitel Liberce Kania chtěl mít z bývalého reprezentanta, který byl členem národního týmu i na MS 2006, nového Artetu (lodivoda anglického mistra Arsenalu): „Je téměř jisté, že bude pokračovat i v příští sezoně.“ Ale Nisa teče dál a slovo bosse už neplatí: Špinavou práci za Kaniu udělal generální ředitel Jan Nezmar (48) a kamaráda Kováče ze Slovanu ve čtvrtek oficiálně vyhodil. Nahradit by ho měl Slovák Fodrek z Dunajské Stredy.
„Bylo to pro rozhodnutí. Ale a nejtěžší lidské mě jedno z potřebujeme získat nejtěžších profesních nový impulz.“
- Jan Nezmar, šéf Liberce
Načasování si pod Ještědem zvolili vskutku příhodně: Kováč se zrovna se svou paní po měsíci přesouvali do pražských Stodůlek ze svého druhého domova ve Španělsku. „Máme se fajn,“ užívali ještě nedávno dovolenou. Ale po 23 hodinách a 54 minutách a 2698 kilometrech v autě se Kováč, který podle informací Blesku vydělával s bonusy cirka 500 tisíc Kč měsíčně, ocitl na dlažbě.