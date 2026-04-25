Rozjetý Kováč: Nezmar mi nikdy neřekl, že mi hoří pr... Ale nejsem blbej
Měl za sebou vítězné derby Chance Ligy v Jablonci, přesto se na tiskovce v jednu chvíli pěkně rozohnil. A to když dostal - rozhodně pochopitelný - dotaz na svůj možný konec ve Slovanu, pokud by tým neprotáhl do elitní šestky. To se mu povedlo, může být v klidu. „Za mě byl celou sezonu vytvářený úplně nesmyslný tlak,“ ohradil se kouč Radoslav Kováč. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>
Už v Pardubicích jste říkal, že vám nejde o osobní roli, nápor byl přece ve Slovanu na vás enormní.
„Vůbec, vůbec, vůbec. Proč jako? Celou sezonu jsme byli pátí šestí, kluci jsou lepší, v létě budou mít hodnotu. Nechápu, z čeho je tlak vytvořený. Analýza od některých lidí je prostě nešťastná. Já to respektuju, ale Honza Nezmar mi nikdy neřekl, že mi hoří pr*el. Možná ta myšlenka v něm byla, ale já nic nečtu, soustředím se na práci.“
Liberec přece toužil po šestce, ne?
„Vloni jsme od toho byli dvacet minut v zápase s Karvinou. Dneska jsem si vůbec nepřipouštěl, vůbec jsem o tom nepřemýšlel, že by to nedopadlo. Musíte si udělat hloubkovou analýzu týmu: jaké ročníky hrajou, odkud kluci přišli, kde hráli, co se už zvládlo. To jsou věci, které je potřeba líp analyzovat. Opravdu jsem tlak necítil, i když samozřejmě nejsem blbej. Viděl jsem spekulace, ale my je neřešíme, jdeme svojí cestou a kdyby Honza řekl, že končíme, tak prostě skončíme. Myslím, že je ten tlak vytvořený zbytečně.“
Jenže k fotbalu patří. Nemyslíte?
„Pro mě byl větší tlak než tady v Jablonci, když jsme hráli s Teplicemi, s Hradcem, s Boleslaví, to byly zápasy, kdy jsme museli, viděl jsem na hráčích obrovskou křeč. Dvakrát jsme remízovali, jednou prohráli… Dneska jsem se prostě těšil, hrozně jsme chtěli. Ani jsem dokonce neviděl, jak hraje Slavia s Olomoucí, chtěl jsem, abychom si to uhráli sami, zvládli to i pro fanoušky - viděli jste, kolik jich přijelo.“
Být osmý, už bych tu třeba neseděl
Byla zásadním momentem penalta, kterou neproměnil v prvním poločase domácí Lamin Jawo?
„Určitě jo, ale myslím, že my jsme tam dneska byli. Nevím, jak by to vypadalo, kdybychom ten gól dostali, ale já jsem viděl mužstvo, které bylo odhodlané a koncentrované. Možná jsme Jablonec i trochu zaskočili rozestavením, v první fázi jsme je nechali hrát, zalepili jsme strany. Potřebovali jsme osu: Tomáš Koubek, Honza Mikula, Ange N’Guessan, Raimonds Krollis vedou ty mladé kluky kolem. O tom to celé bylo.“
Hráli jste opět agresivně, rychle. Vyvine se tým také k větší fotbalovosti, kombinačním dovednostem?
„Fotbal chceme hrát vždycky, máme výstavbu, hrajeme se dvěma šestkami, ale je to těžká práce. Potřebujeme development, tedy vývoj kluků, k němu výsledky. V tom je to pro mě nejtěžší oproti Pardubicím. Třeba Ermin Mahmič měl čtyři měsíce fantastickou formu, ale u tak mladého kluka bylo jasné, že ji nemůže udržet. Stránský, Diakité ukazují každý týden kvalitu, přesto uznávám, že byly zápasy, kdy jsme od toho rizika malinko odešli, protože jsme věděli, že to na něj není připravené.“
Je to dané věkem hráčů?
„Hodně faulujeme, to asi jo, ale je to spíš přemírou snahy. Mužstvo je mladé a agresivní. Určitě nechceme, nenabádáme je, aby faulovali, tak to vůbec není. Oni prostě nebrzdí, třeba Kayondo nezastavuje, po ztrátě jde prostě ten balon získat zpět. Chceme mít tvář, chceme hrát fotbal, ale kluci to hrají poprvé a zůstat jenom u fotbalu a být osmí, tak co byste dělali? To už bych tady třeba neseděl.“
Kapitán Tomáš Koubek řekl o postupu, že to byl jen primární cíl a další je před vámi, konkrétně evropské poháry. Souhlasíte?
„Určitě se o to porveme. Vidíme, že Hradec nabral na konec sezony neskutečnou formu, tu zelenou jsme jim dali my, když jsme nezvládli zápas s nimi. Od té doby hrají skvěle, bodují. Bude to těžké, ale budeme bojovat.“
Dumáte už, jak bude tým vypadat od léta?
„Honza Nezmar je dost zkušenej na to, aby to se mnou neřešil v této fázi sezony. Na to přijde čas. My se soustředíme na pět zápasů v nadstavbě, chceme být nepříjemný soupeř pro každého a zlepšovat se.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu