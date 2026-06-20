Vondroušová zapomíná na malér: Božská hříšnice
Leckdo jiný by se z podobného skandálu už dávno sesypal. České tenisové hvězdě Markétě Vondroušové (26) totiž aktuálně hrozí za nedávný vyhazov dopingových kontrolorů dokonce i dlouhá stopka. Místo utápění se v truchlivých myšlenkách ale raději sbalila kufry a vyrazila za sluncem. Bronz chytá s nečekaným ledovým klidem a ve vskutku provokativních pózách.
Za sebou má slyšení před londýnským tribunálem a co nevidět se dozví ortel za svůj obří malér. Tenisová šampionka Markéta Vondroušová nicméně nevypadá jako někdo, komu zmeškanou dopingovou kontrolu hrozí čtyřletý distanc!
Se ségrou Julčou a kámoškami si vyrazila na prosluněný Rhodos, kde si holky užívají sladkou volnost plnými doušky. „Ztracena správným směrem,“ napsala Maky k sexy fotkám na lodi, z níž si střihla šipku do Egejského moře. A v bikinách jí to náramně seklo!