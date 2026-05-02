Vondroušová před soudem: Sexy v Římě
Před krutou realitou, v níž čelí dopingového skandálu, utekla do pohádky Věčného města! Kurt a tenisovou raketu ale vyměnila za tribunu a faouškovské propriety.
Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová (26) si udělala prázdniny v Římě. I se svým chlupáčem tam fandila drahému Andrewovi na turnaji nižší kategorie. „Tady, tam, všude,“ vzkázala fanoušků, že svému princi bude vždycky nablízku.
V upnutém sexy tričku ji to slušelo náramně. „Ztracena v překladu,“ vypínal se jí na hrudi obří nápis. Ztracena v překladu teď možná je u čtení pravidel. Za nepodstoupení antidopingové kontroly jí hrozí až čtyřletý distanc.
Taky proto se na kurty nehrne. Po podniku v Madridu vynechá i generálku na Roland Garros. Ta se přitom od pondělí hraje zrovna v Římě.