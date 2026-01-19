Už zase se jí lepí smůla na paty. Nebo spíš na rameno! Tenistka Markéta Vondroušová (26) se v posledních letech na kurtech kvůli zdraví spíš kaboní. Teď opět. K protinožcům tak stejně jako vloni odletěla jen na výlet. Střihla si dva zápasy a frčí domů, aniž by se Australian Open zúčastnila. „Je mi to líto, ale musela jsem se odhlásit kvůli přetrvávajícím problémům s ramenem. Je potřeba upřednostnit své zdraví,“ vzkázala hráčka, jejíž chorobopis je dlouhý jako Ottův slovník naučný. Vždyť se podívejte!
- 2016: 8 měsíců mimo
Začalo to loktem
V počátcích jí, i kvůli obřímu množství »zbytečných« zápasů v kategorii dorostu, brzdilo zranění lokte levé hrací ruky. Tenistka Markéta Vondroušová. • Profimedia
- 2019: 7 měsíců mimo
Operace zápěstí
Po senzačním finále na French Open jí tělo vypovědělo ve Wimbledonu službu. V červenci šla pod kudlu. Tenistka Markéta Vondroušová. • Blesk:Martin Přibyl
- 2022: 6 měsíců mimo
Zase skalpel
Úprk bolesti měla vyřešit reoperace levého zápěstí, po němž od dubna do října pauzírovala. Reálně jí hrozil konec kariéry! Tenistka Markéta Vondroušová. • Pavel Mazáč / Sport
- 2024: 7 měsíců mimo
Rameno zhatilo sen
Rok, kdy ji trápily trable s ramenem a přidaly se i trable s manželem Štěpánem, s nímž se rozvedla. Místo OH v Paříži, kde by obhajovala stříbro, musela znovu na sál. Tenistka Markéta Vondroušová. • Profimedia
- 2025: 8 měsíců mimo
Všechno se kupí
I porcelánový slon je odolnější než Maky. V lednu ji vyřadilo z Australian Open stehno, v září si poranila koleno a v říjnu se jí vrátila bolest operovaného ramena. Tenistka Markéta Vondroušová. • Profimedia
Další malér
2026: ???
Sezona ještě pořádně nezačala, a Vondroušová už je zase rozsypaná. Rameno ji opět nepustilo do hry a vyhlídky na novou sezonu nejsou nejrůžovější. Tenistka Markéta Vondroušová. • Instagram
Další fiasko české tenisové šampionky: Takhle trpí Maky
