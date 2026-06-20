Pohled do zákulisí Aspar týmu: Mraveniště dat a součástek
Každý z 27 členů závodní stáje CF Moto Aspar Racing, kam redakce Blesku měla možnost nakouknout, má svůj úkol. Exkluzivně můžete nakouknout do zákulisí jednoho z elitních týmů motosportu také.
Jeden z mechaniků běží k motorce se šroubovákem, jiný s klíčem, další s novým kolem. Ostatní pečlivě sledují časy a další důležitá data pro vývoj tréninku a kvalifikace pro nedělní závod. Hotové mraveniště! Veškerá komunikace jednotlivých jezdců se šéfy neprobíhá na rozdíl od formule 1 skrze rádio, ale přes displej nad řídítky.
V boxech probíhá i chlazení motoru či doplňování paliva. Během víkendu spotřebují jezdci Asparu přibližně 50–60 litrů v Moto3 a kolem 120 litrů v Moto2. V silnější kubatuře dotankovala stáj parádně, jelikož Alonso ovládl kvalifikaci a porazil Filipa Salače (24) na domácí trati. Jak to dopadne v samotném závodě?