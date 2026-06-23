Smrt olympioničky Baránkové (†24): Detaily tragické nehody
Slovenskem otřásla šokující zpráva o tragickém úmrtí úspěšné lukostřelkyně Denisy Hurban Baránkové. Olympionička přišla o život po nedělní nehodě na bratislavském parkovišti. Přesné okolnosti toho, jak k neštěstí došlo, nyní prověřuje policie. Prvotní verze má ale rozpory...
Život mladé Slovenky vyhasl v neděli večer na parkovišti v bratislavské části Petržalka. K nehodě byli okamžitě přivoláni policisté.
„Zjistili, že 42letý řidič vozidla BMW X5 se během jízdy po parkovišti před obytným domem z doposud přesně nezjištěných příčin dostatečně nevěnoval řízení vozidla, v důsledku čehož narazil do zaparkovaného vozidla Kia Proceed. Následně přejel na travnatou plochu mimo parkoviště, kde došlo ke srážce s 11letým děvčetem a 24letou ženou, a narazil do stromu, v důsledku čehož se vozidlo převrátilo na střechu. Během srážky utrpěly obě osoby těžká zranění vyžadující okamžitý převoz do nemocnice,“ napsala policie na svém oficiálním facebookovém účtu.
V Univerzitní nemocnici pak ale bohužel šance na záchranu Denisy vyhasly. „Pacientka byla ve velmi kritickém stavu s několika těžkými zraněními. Navzdory snaze našich zdravotníků se ji už bohužel nepodařilo zachránit,“ uvedla mluvčí nemocnice Eva Kliská. Pod příspěvkem policie se ale řada lidí zlobí a má za to, že strážci zákona ve svém vyjádření opomněli zmínit klíčový detail.
„To BMW bylo zavalené spadlým stromem během bouřky, dva hodiny ho tady hasiči řezali a vyprošťovali. Po zvednutí kmene dovolili řidiči nasednout do auta a odjet. Autu se ale zasekl plyn, mělo zřejmě poškozenou elektroniku a nedalo se pořádně ovládat. Namísto malého couvnutí auto asi padesátikilometrovou rychlostí vystřelilo dozadu na trávu a chodník a srazilo dva lidi,“ zazněla v komentářích alternativní verze, která je v přímém rozporu s původním tvrzením, že za tragédií stojí pouhá řidičská nepozornost.