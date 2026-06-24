Tragická smrt olympioničky Baránkové (†24): Zásadní zvrat
Vyšetřování nedělního úmrtí úspěšné slovenské lukostřelkyně Denisy Hurban Baránkové má další posun. Slovenská policie pod tlakem nových svědectví a kvůli mimořádné závažnosti situace přistoupila k radikálnímu kroku.
K obrovské tragédii došlo v neděli večer v městské části Petržalka, kde luxusní vůz BMW X5 podle prvotních informací na parkovišti narazil do zaparkovaného auta, vjel na travnatou plochu a smetl mladou sportovkyni i teprve jedenáctiletou dívku, načež se převrátil na střechu.
Po Denisině převozu do nemocnice lékaři udělali maximum pro záchranu jejího života. Bohužel se jim však nejhorší odvrátit nepodařilo. „Pacientka byla ve velmi kritickém stavu s několika těžkými zraněními. Navzdory snaze našich zdravotníků se ji už bohužel nepodařilo zachránit,“ uvedla mluvčí nemocnice Eva Kliská. Druhá dívka naštěstí přežila a zůstává v péči zdravotníků.
Zatímco první oficiální zprávy policie hovořily o tom, že se řidič pouze dostatečně nevěnoval řízení, pod policejním vyjádřením na sociálních sítích se okamžitě strhla lavina hněvu. Svědci z místa nehody totiž začali poukazovat na klíčový detail, který strážci zákona původně opomněli zmínit.
Podle lidí z okolí bylo totiž inkriminované vozidlo během předchozí bouřky zavalené těžkým stromem, který hasiči dlouho odřezávali. „Po zvednutí kmene dovolili řidiči nasednout do auta a odjet. Autu se zasekl plyn, mělo zřejmě poškozenou elektroniku a nedalo se pořádně ovládat. Namísto malého couvnutí auto asi padesátikilometrovou rychlostí přejelo dozadu na trávu,“ popsal jeden z komentujících verzi, která ukazuje na děsivou technickou závadu. Případ si následně od dopravních policistů převzala kriminálka.
Zda stála za neštěstím lidská nepozornost, nebo selhání techniky po přírodní pohromě, musí nyní odhalit až podrobné vyšetřování. Elitní kriminálka však kvůli citlivosti celého případu a potřebě zachování nerušeného průběhu trestního řízení uvalila na kauzu přísné informační embargo. „S přihlédnutím k citlivosti případu, jeho okolnostem, jakož i k potřebě zachování účelu trestního řízení nebudeme v současné době poskytovat bližší informace,“ uzavřela podle webu Pluska.sk rázně policie. Slovenská sportovní veřejnost tak dál zůstává v šoku a čeká na odpověď, kdo za zbytečnou smrt talentované dívky nese skutečnou odpovědnost.