Šílená smrt nadějného ragbisty Filipa (†14): Zabil ho elektrický proud
Slovensko se nestačilo vzpamatovat ze smrti olympioničky Denisy Hurban Baránkové (†24) a už oplakává další úmrtí sportovce. Tentokrát tragédie zasáhla ragbyový svět a vzala život velice mladému talentu.
V pouhých čtrnácti letech zemřel nadějný ragbista Filip. Hrával za RC Slovan United Bratislava a Vienna Celtic Rugby FC. A právě v hlavním městě Slovenska se odehrála obrovská tragédie, která ho stála život.
Přímo ve sportovním areálu v ulici Telocvičná se chlapec vyšplhal na stožár elektrického vedení. Následující informace od policie jsou šokující a zdrcující. „Po příjezdu na místo policisté zjistili, že čtrnáctiletý chlapec přeskočil oplocení sportovního areálu, přistoupil ke konstrukci stožáru a vylezl na něj, přičemž na úrovni ramene stožáru dostal silný zásah elektrickým proudem, následkem čehož spadl na zem,“ popsali policisté pro televizi JOJ.
Na místo byly ihned přivolány záchranné složky, které pacienta v kritickém stavu transportovaly do Národního ústavu dětských nemocí. Přestože lékařský tým okamžitě zahájil intenzivní boj o jeho záchranu, rozsah devastačních poranění byl nad lidské síly. Po téměř týdnu obětavého úsilí zdravotníků přišla ta nejsmutnější zpráva. „Navzdory enormní snaze lékařů a zdravotníků Národního ústavu dětských nemocí se život dítěte nepodařilo zachránit,“ reagovala mluvčí nemocnice Dana Kamenická pro portál bratislava.seznam.sk.
„S hlubokým zármutkem a těžkým srdcem musíme oznámit nesmírně smutnou zprávu o tragické smrti našeho mladého hráče Filipa. Byl jedním z nejtalentovanějších hráčů našeho mládežnického týmu – na hřišti vynikal odhodláním, dovednostmi a vášní pro ragby. Jeho odhodlání a láska k tomuto sportu byly tak velké, že Filip pravidelně cestoval na tréninky a turnaje obou týmů – RC Slovan United Bratislava i Vienna Celtic Rugby Club. Byl to úžasný mladík, opravdový spoluhráč a kamarád všech v našem klubu,“ popsal slovenský klub svého bývalého hráče.
I rakouský klub přidal emotivní vzkaz. „S velkým smutkem a těžkým srdcem oznamujeme, že náš hráč z kategorie U14 Filip zemřel v důsledku tragické nehody. V této nesmírně těžké chvíli vyjadřujeme naši nejhlubší a nejupřímnější soustrast Filipově rodině, všem jeho přátelům a jeho domovskému klubu Slovan United Bratislava. Navždy zůstane součástí ragbyové rodiny Celtic. Budeš nám chybět, Filipe – odpočívej v klidu. Jednou Celt, navždy Celt,“ napsali ragbyoví tvrďáci z Vídně.