Tenistka Vondroušová tvrdě platí za dopingový prohřešek: Sbohem, kariéro?
Žádný soucit s wimbledonskou šampionkou, napařili jí maximální možný
flastr. Tenisová superstar Markéta Vondroušová (26) dostala kvůli neodevzdanému
vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti!
Český sport přichází o jednu ze svých největších hvězd, možná navždy! Čekalo se sice, že chabá obhajoba Vondroušové moc šancí na úspěch nemá, nicméně spekulovalo se spíše o trestu v řádu měsíců – i kvůli jejímu slavnému jménu. Bláhovost! Maky si nepinkne celé čtyři roky! A fanoušci se děsí, že to znamená konec její kariéry ozdobené titulem ve Wimbledonu a stříbrnou olympijskou medailí!
Stresová reakce?
Přitom během desítek kontrol jí v těle nikdy nenašli žádná svinstva. Jen v návalu vzteku a možná i paniky vykopla z chodby před svým bytem německou antidopingovou komisařku. Tenistka se odmítla podrobit testu, podepsala papír a zabouchla dveře.
„Šlo o akutní stresovou reakci, na což mám i potvrzení od lékařů,“ vysvětlovala Blesku v půlce dubna. Při nedávném slyšení tasila právě tuhle obhajobu, komisařka se jí údajně ani nelegitimovala. „Někdo cizí vám chce pozdě večer vlézt domů, vy nevíte, kdo to je...“ opakovala před londýnským tribunálem. Soudce nepřesvědčila a v pondělí přišel drakonický trest.
Nejtěžší období
Takže definitivní konec? Pořád tu šance je. Vondroušová by měla podat odvolání k vyšší instanci, zopakovat své postoje a snad nalézt pochopení. „Upřímně ale nevím, co teď bude. Mám za sebou nejtěžší období v životě a mnohokrát jsem cítila, že už v tomhle boji nemám sílu pokračovat,“ vyjádřila se zdrcená Markéta po rozsudku. Dlouhé pauzy však tak nějak patří k její kariéře, umí je psychicky zvládat. Po zraněních se obvykle vrací ještě silnější. Jenže tohle je něco jiného...