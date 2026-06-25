Smrt olympioničky Baránkové (†24): Manžel popsal okolnosti tragédie
Slovensko se vzpamatovává z hrozivé tragédie, při které zemřela úspěšná čtyřiadvacetiletá reprezentantka Denisa Hurban Baránková. Zatímco se policie snaží rozplést přesné okolnosti neštěstí, poprvé veřejně promluvil manžel nadějné lukostřelkyně. Celý horor viděl na vlastní oči z bezprostřední blízkosti.
Prvotní verze, kterou policie zveřejnila krátce po nehodě, hovořila o tom, že se řidič luxusního BMW dostatečně nevěnoval řízení. Po srážce s jiným vozem mělo auto vjet na trávník a smést dva chodce. Jedenáctileté děvče a právě Denisu. Ta bohužel po převozu do nemocnice zraněním podlehla.
„Pacientka k nám byla přivezena v kritickém stavu, v bezvědomí s mnohačetnými těžkými zraněními. Navzdory enormní snaze našich zdravotníků se bohužel pacientku už nepodařilo zachránit a zraněním podlehla,“ potvrdila mluvčí Univerzitní nemocnice Bratislava Eva Kliská.
Vzápětí se však začali ozývat očití svědci, podle kterých v policejním prohlášení chyběl zásadní detail. Luxusní vůz byl totiž krátce před nehodou zavalen padlým stromem. Když hasiči kmen vyprostili, dovolili řidiči s autem pohnout. Jenže automobil měl patrně vážný technický problém a namísto drobného popojíždění se nekontrolovatelnou rychlostí rozjel vzad. Tuto šokující verzi teď potvrdil i zdrcený manžel zesnulé sportovkyně Vladimír Hurban.
„Po bouři hasiči nezabezpečili místo. Strom spadl na auto a my jsme se tam přišli podívat na tři minuty. Hasiči zvedli strom, majitel auta zatúroval a napálil na chodník do skupinky lidí. Do toho děvčátka a do Denisy,“ popisoval zdrcený vdovec pro slovenský web Čas.sk.
Vše se odehrálo během jediného okamžiku přímo před jeho očima. „Byl jsem tak metr od ní, mně se to vyhlo,“ dodal muž, který během pár minut přišel o svou milovanou ženu.
„Denisa byla úžasný člověk. Byla cílevědomá, dokázala toho moc a měla celý život před sebou. V pondělí měla státnice z vyšetřovacích metod v medicíně, ve čtvrtek dostala medaili a chtěla zkusit třetí olympiádu. Nechala po sobě takovou stopu, že ji nesdílím jen já, ale celá sportovní obec, zejména rodina,“ uzavřel Hurban.