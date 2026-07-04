Rok od tragédie horolezkyně Kláry Kolouchové (†46): Stále není »mrtvá«
Už rok uplynul od smrti horolezkyně Kláry Kolouchové (†46). Její ostatky leží po tragickém pádu u úpatí osmitisícovky Nanga Parbat, pákistánské úřady však Češku prý stále evidují jen jako nezvěstnou.
Stalo se to 3. července 2025. Kolouchová se po neúspěšném výstupu na devátou nejvyšší horu světa (8126 m) vracela zpět dolů, když se najednou zřítila do nekonečné hloubky. Tělo bez známek života o pár dní později lokalizovala z vrtulníku pákistánská armáda, z bezpečnostních důvodů ho tam ale nechala.
Další pokusy o vytažení už neproběhly, neboť Klára leží v místech, kam lidská noha sotva kdy vkročí. Navíc mohla být zasypána kamením, které se vlivem tání z himálajských velehor pravidelně a ve velkém množství uvolňuje.
„Nedává nám smysl ohrožovat další životy při vyproštění »pouhé« tělesné schránky. Klára odpočívá v horách, kde to milovala,“ napsal její lezecký kamarád Jan Trávníček.
Až pět let
Absence hmatatelného důkazu, jakým jsou například vzorky DNA, ovšem znamenají obří byrokratickou překážku. Islámská země totiž Kolouchovou nadále odmítá prohlásit za mrtvou, i proto ještě nemohl proběhnout skutečný pohřeb. „Ano, stále se řeší úmrtní proces s Pákistánem. Kvůli složitým zákonům to může klidně trvat roky,“ řekl Blesku zdroj.
Při takzvané domněnce smrti je zákonná lhůta obecně nastavena na pět let. Do té doby musejí i české úřady ke Kolouchové přistupovat, jako by byla naživu. „Než všechno z Pákistánu přijde oficiální cestou, nemůže probíhat například žádné dědické řízení,“ tvrdí právník Jan Černý s tím, že mezitím stojí účty i firmy. „Společnosti si s tím umějí poradit, hlavní problém je to ale pro rodinu,“ dodal.