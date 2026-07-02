Švanda hokejových hvězd na greenu: Golfový dýchánek
Po povedeném odpalu na greenu v Kácově plnili čeští i slovenští hokejisté kasičku. Kromě golfových holí jim ale vozíkem vezli i spoustu proviantu.
Ten s nimi cestoval mezi jamkami, aby na přímém slunku nevyschlo v puse. Navíc Slováci Tatar a spol. byli od středečního večera s alkoholem trochu napřed. „To my se slejzáme pomaleji, ale vyhrajeme,“ burcoval kapitán Čechů a majitel Dynama Petr Dědek.
„První tři jamky se jenom rozehrávám,“ prohodil »Pasta«, jenž tak potvrdil pozvolnější rozjezd nejen na baru. „Asi jsem to poslal někomu na chaloupku,“ chechtal se zas bývalý gólman Salfický, který měl taktéž slabší začátek.