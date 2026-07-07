Golf v podání rozjařených hokejových hvězd: Žbluňk, Pasto!
Zase jim to nandali! České hokejové hvězdy porazily při Golf Hockey Challenge na greenu ty slovenské potřetí v řadě a náramně se při tom bavily. Duševně i tělesně.
„Nevím, čím to je, že zase přijeli takhle nepřipravení. Budou muset ještě přidat,“ špičkoval na adresu poražených exfederálních bratrů tahoun Bostonu David Pastrňák (30). K pivku si přidal šampaňské se smíchem na rtech: „Jde přece o zlatý hattrick, tak to se musí, ne?“
No jasně, a jelikož s v Kácově dodržuje koupací tradice s mocným žblunknutím poslal svých 90 kilogramů v boxerkách do jezírka před klubovnou. Eso Colorada Martin Nečas naložil se svým tělem zrovna tak, a pak se v županech něco nachechtali.