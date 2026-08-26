Pastrňák pobavil historkou z MS 2024: Inkognito jako Jágr!
Kam se na ty dva kluky s hokejkou a bruslemi hrabe inspektor Jacques Clouseau z Růžového pantera! David Pastrňák (30) je mistrem převleků jako Jaromír Jágr (54)!
Hokejista od pánaboha s číslem 68 kdysi v Pittsburghu chodil mezi lidi zásadně v paruce. Sem tam se Jarda z legrace převlékl a nalíčil jako kyprá modelka. Na Jágrovy »mimikry« k ochraně před fanoušky navázal po letech populární »Pasta«. Autor zlaté trefy z domácího šampionátu v roce 2024 zavzpomínal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka na svůj tehdejší opožděný přílet z Bostonu do Prahy, kde už MS skoro vrcholilo.
„Hraješ v Americe, seš celý rok bez českého jídla, a toho českýho piva hlavně. Já přijedu a říkám si: Já si musím dát tu plzeň, pořádně načepovanou, hezky studené pivo, kachnu, žejo,“ dráždil Pastrňák svoje chuťové pohárky. „Kluci říkali: Tady nemůžeš nikam chodit, tady tě všichni poznají, v Česku je úplný humbuk. Ale já říkám: Já musím! Aspoň ten první den si dát ty tři piva český!“
Čtyři piva
A pak moderátorovi i divákům v sále spadla brada, když havířovský rodák pokračoval: „Takže jsem si koupil paruku, šel jsem normálně do svojí hospody, kam chodím, když jsem v Česku. Koupil jsem si mikinu, vousy – a nikdo mě nepoznal. Přísahám! Byl jsem tam i s maminkou.“
»Pasta« s cukáním koutků přiznal, že ke kachně nakonec vypil čtyři piva. Přesto pak ve finále stejně rozjásal národ a titul s kapitánem Červenkou slavil ještě týden. Taky v paruce?!