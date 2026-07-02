Stěhovací manévry Davida Pastrňáka: Prodává bejvák za 91 milionů
Že by na hokejového Medvěda Davida Pastrňáka (30) během léta přišly zaječí úmysly? Kdepak. Česká hvězda Boston Bruins prodává svůj americký domov z racionálního důvodu. Už rok žije v baráčku. Ale v plánu má další stěhování! Evropské!
Autor zlatého gólu z domácího mistrovství světa v roce 2024 si užívá léto s rodinou. Zveřejněním realitního inzerátu překvapil fanoušky. „Taky jste si všimli inzerátu, že?“ rozesmál se »Pasta« na dotaz Blesku. „Ale ano. Potřebuju prodat byt. Koupíte ho někdo?“ hodil do pléna při golfovém turnaji v Kácově.
Luxusní bydlení v srdci Bostonu, kde Pastrňák se švédskou manželkou Rebeccou sledovali první krůčky dcery jménem Freya Ivy (3) a kde přivítali i v březnu narozenou druhou princezničku Mayu Ivy, je opravdu k mání za v přepočtu na českou měnu cca 91 milionů!
„Sluncem zalité obývací a jídelní prostory jsou umocněny výhledem na přístav a panorama města, širokými podlahami z bílého dubu, zakázkovou truhlářskou výzdobou a dvěma soukromými terasami,“ láká makléř zájemce. I na kuchyň vybavenou bílým mramorem a prémiovými spotřebiči, dvě parkovací místa nebo domovní recepci fungující 24 hodin. No, nekupte to!
A důvod, proč zvolil prodej nemovitosti, jež je cennou i po osobní stránce? „Už minulý rok jsme se přestěhovali do baráčku,“ vysvětlil Pastrňák, že to jeho rodinku táhlo za větším prostorem a soukromím.
Cena: 91,48 mil. Kč
Celková plocha bytu: 210 m2 (2 patra)
Vybavení: 3 ložnice a 3 koupelny včetně sauny a vířivky, vestavěná šatna, klimatizace, 2 terasy, výtah do obou pater
Ve Švédsku za větším
U realit ale zůstaňme... David nejen prodává, ale ve Švédsku teď balí kufry. „Už asi tři čtyři roky jsme s rodinkou nemohli najít bydlení, kde by se nám líbilo. Doteď jsme byli ve Švédsku v malém bytě, a přeci jen už s dvěma holkami potřebujeme víc prostrou,“ doplnil o nejbližších plánech.