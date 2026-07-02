Zásnuby šampiona Nečase a jeho partnerky: Tajemství prstenu a svatební dilema!
Když nevím, tak se zeptám! Zásnuby hokejového mistra světa z Prahy a hvězdy Colorada Martina Nečase (27) nebyly žádná spontánní akce bez rozmyslu. Plánoval je dlouho a velmi pečlivě. Své lásce Nikole (27) by snesl modré z nebe, a tak si předem zjistil, jaký prsten by si od něj ráda navlékla na ruku. Šťastná budoucí nevěsta se pak rozpovídala i o chystané veselce.
„Já jsem upřímně tušila, že se budeme tohle léto zasnubovat. Doufala jsem, že to bude na Havaji, protože to byla moje vysněná destinace, ale nebyla jsem si stoprocentně jistá," svěřila se půvabná youtuberka Nikola svým fanouškům.
Přiznala, že byť byla v napjatém očekávání, její miláček ji stejně pěkně »vypekl«. „V ten moment jsem to vůbec nečekala, protože jsem si myslela, že mě Martin požádá někde po večeři na nějakém hezkém místě, takže jsem si říkala, až si vezme ten jeden hezký outfit, který tady na tý dovče má, tak to bude ta chvíle,“ smála se. Jenže hokejista před ní nečekaně poklekl na výšlapu za krásami ostrava Maui. Z něj byla Nikola naprosto unešená, a tak rozhodně nemohl zvolit líp. „Detaily si chci asi nechat pro sebe, ale až mi to jako dojímá, jak to bylo hezký," rozplakala se bývalá zpěvačka Nykki ve videu.
Pár detailů ale prozradil přímo Martin na akci Hokejista roku, kterou opanoval. Cítil se v takto důležitý moment více nervózní než před zlatým finále na MS v Praze? „Na hokej jsem zvyklý. Na tohle jsem zvyklý nebyl, takže nervóznější jsem byl asi při tom žádání o ruku," usmíval se reprezentant, který se nesnažil o žádné složité proslovy. „Držel jsem to krátké a stručné, abych se do toho nezapletl," dodal.
Přípravy ale rozhodně nenechal náhodě, stejně jako výběr prstenu. „Marťas se mě pár měsíců zpátky ptal, jaký prstýnek by se mi líbil. Já jsem zmiňovala žlutý diamant. Takže mám žlutý diamant,“ vysvětlila šťastná Nikola. Pohádkový šperk pak »Neči« nechal vyrobit na míru u věhlasné návrhářky Designs by GG, do jejíchž rukou už své zásnuby svěřila řada hvězd NHL, jako třeba obránce Buffala Bowen Byram, hvězda Edmontonu Kasperi Kapanen, útočník Devils Jesper Bratt nebo vítěz Stanley Cupu Barclay Goodrow.
Svatební otazníky
Nikola, která je v neustálém spojení s fanoušky, pochopitelně dostala spoustu otázek ohledně svatby. Je jasné, že prostor pro výběr termínu bude kvůli hokeji poměrně úzký. „Chtěli bychom to mít příští léto,„ řekla Nikola s tím, že více upřesňovat nechce. Prořekla se ale, že jí v době, kdy vstoupí do svazku manželského, budou chybět dva měsíce do 28. narozenin, a tak si fanoušci hned spočítali, že preferovaným měsícem je červenec.
Protože mají oba snoubenci spoustu zahraničních přátel, nabízelo by se, že veselku uspořádají, podobně jako třeba Pastrňákovi, v zahraničí. »Nečasovi« toto dilema už hodně probírali a mají zřejmě jasno. „Já myslím, že u nás to vyhraje to, abychom tam měli babičky, prababičky, prostě prarodiče a tak, a myslím si, že by to bylo hrozně komplikované, kdybychom to dělali v zahraničí, takže se budeme zaměřovat na to Česko,“ vysvětlila. Co ale bude podobné jako u »Pastovy« chorvatské veselky, je pořádný mejdan! „Chtěli bychom dvoudenní svatbu, protože Martin, jestli něco miluje, tak je to mít party na svatbě,„ prozradila na svého miláčka nečekaně.