Puskarčíková o těhotenství: Přiznala komplikace
Budeme čtyři! Bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková (35) se před pár dny podělila o radostnou novinu. Jedním dechem ale dodala, že uplynulé týdny a měsíce nebyly zrovna snové. Bývalou českou reprezentantku pořádně potrápily nevolnosti, a jak nyní přiznala, úplně bez problémů nebylo ani její první těhotenství se synem Paridem (2).
Evu Puskarčíkovou a jejího italského přítele Thomase Bormoliniho spojil biatlon, a není tak divu, že oba jsou vášnivými milovníky sportu. Teď má ale česká rodačka za sebou zhruba polovinu těhotenství a moc dobře ví, že musí výrazně zvolnit.
„Musím říct, že na jaře jsem fakt chodila každý den běhat, až jsem si říkala, že jdu do formy. Potom jsem otěhotněla, začalo mi být blbě a pak šlo všechno k šípku,“ rozpovídala se Eva otevřeně na téma pohybu v těhotenství. Opatrnost je u ní momentálně na prvním místě, a to i kvůli minulé zkušenosti.
„Kvůli zvracení a asi i z důvodu komplikací v prvním těhotenství mám z toho respekt a nijak neblbnu,“ prozradila sympatická blondýnka. Aktivní sice zůstává, ale s velkou dávkou obezřetnosti: „Turistika bez nošení těžkých batohů, a když Bůh dá, večer cvičení pro těhotné.“
Změn na těle už si Puskarčíková všímá ale i jinde než na rostoucím těhotenském bříšku. A jako vždy si ze sebe umí udělat legraci.
„Už je mi nekomfortně, teď v plavkách jsem zjistila, že stehna se mi podezřele moc dřou, takže se těším, až to půjde ven,“ vtipkovala bronzová medailistka z olympijských her v Soči. Zároveň dodala, že bez ohledu na sport je pro ni teď nejdůležitější zdraví miminka.
„Ale teď to prostě nechávám jít svévolně, hlavně ať je vše ok. Po porodu, když to půjde, tak bych se sebou zase ráda něco udělala,“ uzavřela s úsměvem budoucí dvojnásobná maminka.